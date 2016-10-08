Инди: Справедливость и равенство в ДНР – не для всех?
Пока одни сражаются за Донецкую Народную Республику на передовой, а другие страдают от непрекращающихся ежедневных обстрелов и стоят в очередях за гуманитарной помощью, небольшая прослойка новоявленной донецкой элиты весело проводит время в ресторанах и клубах, катается на дорогих машинах с бронированными стёклами. И это при том, что официально в Донбассе строится «справедливое и равноправное государство», негодует в своём блоге журналистка, активистка «Патриотических сил Донбасса» Надя Инди.
«…Затем война приняла вялотекущий характер. Началось "великое" строительство молодого государства. Так сказать, с нуля.
И в это нелегкое время те, кто и головы не смел поднять еще полгода назад, те, кого не было на Донбассе в самые страшные периоды войны, слегка расправив крылья и почувствовав легкое дуновение "свободы", начали затягивать излюбленную песню в духе: "а жить-то хочется всегда". Перетрудились, видимо. В большинстве своем, это были жители наименее пострадавших районов (гражданам из прифронтовой зоны как тогда, так и сейчас, было не до того), латентные укропы, повылазившие на свет Божий, и "понавозвращавшиеся". Что удивительно, более всего эти господа ратовали за открытие ночных клубов, ресторанов и торговых центров, не понимая, что, мало того, что аморально "тусить" и "зажигать", пока другие за тебя кровь свою льют на передовой всего-то в паре каких-то километров, - так еще и опасно, ведь место скопления большого количества людей - всегда риск. И тогда, вместо того, чтоб призаткнуть "глас вопиющего в пустыне", вместо того, чтоб, пользуясь административным и просто моральным правом провести такой себе "курс патриотического воспитания", - наше руководство Республики выказало невиданную лояльность в адрес тех, кто право голоса имеет наименее заслуженно», - считает Инди.
По мнению дончанки, в условиях военного времени наиболее приоритетным должно стать мнение военных, затем – мнение жителей прифронтовых и пострадавших районов, а уж потом всех остальных. Руководство республики активно открывает ночные клубы в угоду новоявленной элите и вернувшейся в город «золотой молодёжи». В то же время, ключевые проблемы обеспечения всем необходимым тех, кто сражается на передовой и тех, кто ежедневно находится под ударом, не решаются совсем.
«При этом, странным образом ориентированная политика государства по каким-то неведомым причинам принялась всячески защищать интересны далеко не тех, чьи интересны ей следовало бы защищать по-настоящему, - отмечает блогер. -
О том, как принимается закон об ополчении, защищающий права бойцов армии ДНР и их семей, - говорилось не раз. Его просто нет.
О том, что терпят раненные и искалеченные бойцы, вернувшись с фронта - и говорить не хочется. Государству на них плевать.
О том, как снабжаются многие подразделения - тоже известно (гуманитарные миссии им, видимо, в помощь).
О том, как относятся к жителям прифронтовых районов и к наиболее пострадавшим от войны гражданам государственные структуры - так же не раз освещалось в медиа-пространстве. Я писала о поселке Спартак, который не видел помощи даже тогда, когда ее получала Пролетарка (прим.: Пролетарский район г. Донецка), которая, как мне кажется, нуждалась в ней куда меньше обстреливаемого поселка...
О том, как восстанавливают жилье - тоже все знают. Ресурс выделяется огромный. Восстанавливают - крайне "скромненько" и по каким-то загадочным причинам далеко не всегда тем, кто пострадал наиболее ощутимо. О том, в каком размере у нас получают пенсии и социальные пособия - даже писать смешно. Новоявленным "боярам" этих денег даже на обед не хватит "на одно рыло".
О том, как сейчас "прессуют" малый бизнес - писать не буду. Незачем повторяться. Зато, по каким-то загадочным причинам, лучше всех у нас живут управители Республики (всякие министры, депутаты и прочие клерки), которых нынче - как собак нерезаных (в каждом министерстве голов - как скота на добротном пастбище); "понавозвращавшиеся" откровенные укры, которым лихо повезло договориться здесь с такими же саботажниками, и они легко получили себе должности на "злачных" местах; разные бизнес-деятели, кто хорошо встроился в "струю". А также неплохо чувствуют себя здесь предприятия и поместья Рината Ахметова и господина Таруты, так рьяно обещаемые некогда быть национализированными. Странно, не кажется вам?»
«Вот и получается, что те дончане, которые по-настоящему тянут на своем горбу "крест" этой необъявленной войны, - остаются в большинстве случаев на обочине красивой жизни нового молодого государства, а те, которые абсолютно беспринципны, безыдейны, в ком уже ни капли совести и чести не осталось, - жируют в элитных ресторанах, катаются на дорогих машинах с бронированными стеклами...
А как же такие красивые лозунги на бигбордах нашей необъятной Родины, подписанные именем самого главы Республики, где "мы строим СПРАВЕДЛИВОЕ И РАВНОПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВО для всех", спросите вы? - А их уже местами потрепал ветер, да тыщу раз иронично высмеяли вот те самые граждане, для кого дорогая и красивая жизнь уже почти как три года осталась за гранью их скудной реальности.
Разве я не права?», - задаётся вопросом журналистка.
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