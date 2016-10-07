Как сказала офиальный представитель МИД России Мария Захарова, Росссия приняла решение установить в Сирии комплексы С-300 после утечек данных о намерениях США бомбить крылатыми ракетами сирийские аэродромы, сообщает РИА Новости .

4 октября Минобороны РФ подтвердило размещение зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 в Сирии. Генерал-майор Игорь Конашенков пояснял, что этот комплекс предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в сирийском Тартусе и «находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха».

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Питер Кук прокомментировал события, сказав, что пока не может ответить на вопрос, с какой целью российские военные отправили в Сирию С-300. Он заявил, что Москва изначально называла своей целью борьбу с экстремизмом, однако ни «Исламское государство», ни сирийское отделение «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в России) не располагают самолетами, против которых можно было бы использовать средства ПВО.

К слову, 6 октября 2016 года сирийский эксперт и политик, член политического отдела сирийской социал-патриотической партии Слейман Аль-Халиль заявич, что последние шаги Вашингтона по ситуации в Сирии обусловлены тем, что США боятся провала всего своего Ближневосточного проекта. А это, скорее всего, будет сопровождаться усилением военной и политической поддержки террористов.