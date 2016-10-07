Путин назначил нового исполняющего обязанности губернатора Калининградской области
Исполнявший обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев написал заявление об отставке по семейным обстоятельствам, сообщает ИА Regnum.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, калининградский губернатор лично обратился к Владимиру Путину с просьбой о переводе его в Москву. Какую должность будет занимать Зиничев, пока неизвестно, пояснил Песков.
Временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области назначен председатель регионального правительства 30-летний Антон Алиханов, который на сегодняшний день является самым молодым руководителем субъекта Российской Федерации.
Отметим, что Евгений Зиничев ранее возглавлял управление ФСБ по Калининградской области. В должности главы региона он пробыл чуть более двух месяцев.
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