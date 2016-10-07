Лукашенко: Мы готовы умереть за Белоруссию и Россию
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности противостоять агрессору, который посягнет на «наше общее Отечество».
«Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее Отечество на не менее важном для России западном направлении. Мы будем здесь умирать, защищая Белоруссию и Россию», - заявил белорусский лидер на встрече с депутатами парламента.
По его словам, белорусская армия оснащена самым современным оружием, способным сдержать натиск любого агрессора. Вместе с тем, Минск не намерен «бряцать оружием ради крутизны», подчеркнул Лукашенко.
«Есть более насущная задача: сберечь мир, дать людям возможность спокойно жить, работать, растить детей», - приводит слова президента Lenta.ru.
Отметим, что в мае 2016 года Белоруссия получила из России четвертый по счету дивизион комплексов ПВО С-300ПС в рамках развития единой региональной системы противовоздушной обороны.
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