В Киеве задержан бразильский доброволец армии Новороссии Рафаэль Лусварги
В киевском аэропорту Борисполь спецслужбами киевской хунты 6 октября 2016 года был задержан гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, которого подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооружённых сил Новороссии, сообщает украинское издание «Апостроф».
Отмечается, что у задержанного был обнаружен военный билет ДНР.
По информации пресс-службы киевской прокуратуры, бывший бразильский полицейский Лусварги в период с сентября 2014 по май 2015 года воевал в составе 1-го мотострелкового батальона «Викинг» 1-й бригады ДНР, выполняя обязанности командира роты, будучи также инструктором и разведчиком. Принимал участие в боевых действиях под населенными пунктами Вергулевка, Первомайское, Горловка, Старобешево, Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта.
Задержан Лусварги был якобы по прибытии на Украину из Бразилии. О причинах и обстоятельствах его поездки на подконтрольную киевской хунте территорию неизвестно. В торговом представительстве Бразилии в Киеве наотрез отказались комментировать ситуацию корреспонденту портала «Евразия». Посольства данного государства в Киеве сейчас нет. По словам сотрудника торгпредства, дипломатическое представительство было закрыто в 2014 году, после Майдана. А торговое представительство не занимается спорными вопросами, касающимися судьбы бразильских граждан.
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