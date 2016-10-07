Россия возвращает военные базы на Кубе и во Вьетнаме
Минобороны России занимается вопросом возобновления военных баз на территории Кубы и Вьетнама, заявил 7 октября 2016 года заместитель главы военного ведомства России Николай Панков.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это отвечает национальным интересам России и вопросам международной безопасности.
«Последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы. Все страны в соответствии со своими национальными интересами оценивают эти изменения и принимают определенные меры в том русле, в котором считают нужным», - цитирует представителя Кремля Lenta.ru.
С одобрением данной инициативы выступили также обе палаты российского парламента. По мнению заместителя председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексея Чепы (фракция «Справедливая Россия»), размещение российских военных баз в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке необходимо для предотвращения «военных действий против дружественных государств со стороны внешних сил». Также депутат отметил, что Россия выступает гарантом соблюдения прав человека, в отличие от США, имеющих за пределами своей страны более 650 военных баз с целью геополитического контроля над всем миром.
Первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что американская стратегия установления гегемонии над всем миром себя изжила, и Вашингтон должен учитывать интересы других стран, в том числе России, перед лицом общего врага – международного терроризма.
Отметим, что советские, а затем российские военные базы в Камрани (Вьетнам) и на Кубе (Лурдес) функционировали до 2002 года. В настоящее время российское военное присутствие имеет место только в Сирии и ряде союзных государств постсоветского пространства: в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Абхазии и Южной Осетии.
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