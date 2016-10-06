Сорос призвал жителей России добровольно уничтожить свою страну
Американский миллиардер Джордж Сорос призвал российскую и мировую общественность остановить Владимира Путина.
По мнению финансиста, граждане России должны свергнуть своего президента, чтобы «положить конец его чудовищным преступлениям против человечности», к которым миллиардер относит борьбу с запрещённой в РФ международной террористической группировкой «Исламское государство» (ДАИШ) в Сирии.
Как сообщает телеканал «Царьград», причиной истерики Сороса могли стать действия российских органов власти по пресечению деятельности НКО, финансируемых из фонда «Открытое общество», принадлежащего американскому миллиардеру. В частности, иностранными агентами в РФ были объявлены некоммерческие организации «Левада Центр», «Агора», «Центр Сахарова», находящиеся на содержании у фонда Сороса. Из раскрытых хакерами архивов фонда «Открытое общество» стало ясно, что данные организации проводили в интересах США борьбу с традиционными ценностями, которые «не соотносятся с западным мироустройством и миропониманием человека».
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