Представитель ООН готов лично эвакуировать террористов из Алеппо
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил боевикам запрещённой в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (с 28 июля года – «Джебхат Фатах аш-Шам» - прим.ред.) добровольно покинуть восточный Алеппо и вызвался лично обеспечить им безопасность.
«И если вы ("ан-Нусра") все же решите покинуть (город), с достоинством и со своим оружием, в Идлиб, или куда захотите, я лично готов физически вас сопровождать», - цитирует заявление представителя ООН РИА Новости.
Также де Мистура обратился к властям Сирии и России с предложением прекратить боевые действия в Алеппо, пригрозив «судом истории» за дальнейшие удары по террористам.
В МИД России с энтузиазмом восприняли предложения представителя Организации Объединенных Наций. По словам Сергея Лаврова, его заявление «заслуживает самого пристального рассмотрения».
Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что Москва заинтересована в урегулировании ситуации вокруг восточного Алеппо.
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