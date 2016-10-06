Пургин: В Донбассе присутствует сильная региональная идентичность
Основное отличие Донбасса от остальных российских регионов – сильный региональный патриотизм, считает политик, идеолог и общественный деятель, лидер движений «Донецкая Республика» и «Юг России», бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин.
«Здесь немножко потеря и размытость корней этнических, русских этнических корней, ушедшие немножко в сторону, на 2-й на 3-й план, то есть все равно не потеряно окончательно, то есть, любой человек на улице вам скажет, что он русский, но это будет очень неуверенный ответ, так как человек не очень понимает, что это, как это, потому что этот человек в первую очередь – донецкий, во вторую очередь – русский. В Рязани он в первую очередь – русский, потом рязанский, и вот в этом коренная разница», - заявил эксперт в беседе с корреспондентом ИА «Новороссия».
«Малая Родина здесь очень важна и только потом переброшен мостик на большую Родину. Здесь понижена ценность, к сожалению, большой Родины. То есть, центральная Россия — это острое восприятие — это фактически слияние восприятия малой и большой Родины, какой-нибудь Рязанщины. Не пытаюсь обидеть, наоборот. Есть Рязань и Область. И восприятие Рязани и Области как малой Родины и большой Родины оно настолько находится близко, что теряется грань. Здесь эту грань Вы можете пощупать и увидеть. То есть, вы можете видеть рядом описание малой Родины, вам опишут малую Родину — Донбасс, его субэтнические отличия... Специалисты могут вам прочитать лекцию на три часа “Отличие Донецкой субкультурной идентичности от соседей”. И только потом мы все признаем, что это неотъемлемая часть русской культурной традиции, что это часть России, что это часть русского цивилизационного пространства. Но вы эту границу можете увидеть своими глазами», - пояснил Пургин.
По мнению идеолога Новороссии, впервые донецкая идентичность проявилась в 1918 году при создании Донецко-Криворожской Республики. Впоследствии, и в советское время, и при Украине эта тема была табуирована. «Теперь же эта информация постепенно прорывается, постепенно создается круг, очень широкий круг людей, выходящий за рамки узкого круга региональных патриотов – людей которые очень остро ощущают себя частью Донбасса, среди них эта часть исторического наследия очень востребована, она им необходима как часть политической самоидентификации. То есть, это первая декларация некой общности, некой индустриальной общности, которая себя никогда не привязывала ни к определенной этнической составляющей, которая воспринимала себя как некий экономический регион», - заключил политик.
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