WikilLeaks предоставил доказательства причастности Клинтон к вооружению террористов ДАИШ
Основатель портала WikilLeaks Джулиан Ассанж заявил о наличии доказательств причастности кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон к вооружению боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ).
По информации WikilLeaks, будучи госсекретарем США, Клинтон санкционировала отправку американского оружия в Катар, откуда оно было передано в руки ливийских террористов, боровшихся против Муаммара Каддафи. Таким же образом она помогала сирийским экстремистам, развязавшим войну против правительства Башара Асада, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что сама Клинтон ещё в 2013 году под присягой отрицала обвинения в вооружении террористов.
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