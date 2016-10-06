В США разочарованы контрсанкциями со стороны России
Россия с 5 октября 2016 года приостановила сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки в сфере ядерной энергетики.
Как сообщает телеканал «Звезда», данная мера со стороны Москвы стала ответом на введенные Вашингтоном антироссийские санкции.
«Это настоящая трагедия, поскольку у нас было успешное сотрудничество в этих областях. Это в интересах обеих стран», - прокомментировал решение Кремля официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.
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