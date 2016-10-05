«Натан»: Укрофашисты пытаются запугать мирное население
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой, заявил в беседе с корреспондентом портала «Евразия» боец ВС ДНР Анатолий «Натан» Гелюх.
Военнослужащий также обратил внимание на активизацию украинских ДРГ.
«На линии соприкосновения в последние недели, в основном, идут ночные стрелковые бои средней интенсивности, противник применяет РПГ, АГС, СПГ. Также противник применяет для обстрелов позиций ВС Новороссии танки и БМП. Периодически укропы обстреливают населенные пункты артиллерией, в целом менее интенсивно, чем в прошлые периоды - вероятнее всего, целью обстрелов является запугивание мирного населения и провокации в отношении сил 1-го и 2-го Корпусов. ВСН принимают меры контрбатарейной борьбы. Вместе с тем, существенно интенсифицировались действия диверсионных групп украинских фашистов из карательных батальонов и ВСУ», - пояснил Гелюх.
Отметим, что утром 5 октября 2016 года в результате подрыва украинскими диверсантами бензовоза в Красногвардейском районе Макеевки погиб один военнослужащий ДНР. Взрыв был такой мощности, что повреждения получили находившиеся неподалеку здания – школы, детсады, жилые дома. Вследствие повреждения электроподстанции оказалась полностью обесточена шахта «Щегловская-Глубокая», из забоя которой пришлось срочно эвакуировать горняков.
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