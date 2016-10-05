Новороссия остается вечным фронтиром России. Это – имперская территория, добытая силой русского оружия и фактически освоенная Россией и русскими также как Сибирь, Алтай, Дальний Восток, считает лидер общественных движений «Донецкая Республика» и «Юг России», экс-председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин.
«Это некий фронтир, некий вечный фронтир России, который имеет очень острое ощущение имперскости, острое ощущение себя в принадлежности к некому чему-то большому цивилизационному, находящемуся на этой границе, что придает ему некую бесшабашность, некую вольность движения, казачество в хорошем смысле этого слова, не как институт, а как посыл. И это и есть коренные различия между Центральной и Западной Украиной и всем тем, что называется Юго-Восток, хотя на самом деле это от Дуная до Волги этот некий фронтир — это Юг России», - заявил политик и идеолог Донецкой Народной Республики в беседе с корреспондентом ИА «Новороссия».
С точки зрения Пургина, Донбасский регион – это своего рода Русская Америка, Русская Ойкумена, которая изначально осваивалась как пустая территория.
«То есть, это голая степь, центр Дикого Поля на котором возник индустриальный уклад и получается, что хозяевами являются люди, у которых там нет пяти поколений, похороненных рядом», - отмечает экс-спикер донецкого парламента.
По мнению Пургина, все эти факторы оказали воздействие на формирование донецкой идентичности.
«Проблема донецкой идентичности действительно существует – это некая субэтническая общность (хоть и спорная), которая перешагнула непосредственно этническую. Это глубокий региональный патриотизм. Есть определенное отличие: Донбасс — наследник своеобразного процесса заселения, индустриального уклада. Эти факторы и еще целый ряд причин породили более плотную общность, состоятельность и эта общность имеет некую собственную витальность, способность к выживаемости», - полагает исследователь.
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