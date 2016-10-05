Председатель завершившей свою работу Государственной Думы РФ VI созыва Сергей Нарышкин с 5 октября 2016 года переходит на работу в Службу внешней разведки (СВР).
Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал ещё 22 сентября 2016 года. В должности директора СВР Нарышкин сменит бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, возглавлявшего ведомство на протяжении последних девяти лет.
Вступая в новую должность, Нарышкин пообещал сохранить преемственность в Службе внешней разведки и следование традициям, сформулированным поколениями советских и российских разведчиков, передаёт РИА Новости.
Новый глава СВР назвал вверенное ему ведомство одним из наиболее подготовленных и эффективных в мире и пообещал выполнить все задачи, поставленные президентом страны.
«И нам необходимо сделать все и дать тот результат, который нужен России, и выполнить те задачи, которые стоят перед Службой внешней разведки», - подчеркнул Нарышкин.
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