Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила позицию Москвы по территориальным претензиям со стороны Японии, касающимся Южных Курильских островов.
По словам дипломата, Токио следует признать реалии, сложившиеся после окончания Второй Мировой войны и на основании этого налаживать конструктивный диалог с Россией.
«Южные Курилы принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит», - цитирует заявление Захаровой телеканал «Звезда».
Напомним, что Курильские острова стали частью Советского Союза после разгрома Японии в августе 1945 года. В настоящее время Токио активно оспаривает их принадлежность, требуя от России возвращения нескольких островов в южной части Курильской гряды.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".