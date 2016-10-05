В Макеевке из-за диверсии украинских боевиков эвакуируют шахтёров
В результате диверсии украинских террористов, подорвавших фугас под топливозаправщиком в Макеевке, была обесточена подстанция, обеспечивавшая электроэнергией Червоногвардейский район города и шахту «Щегловская-Глубокая».
По словам представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, под землей оказались заблокированы 126 горняков. Проводится их эвакуация.
Своевременно удалось вывести на безопасный участок 267 работников шахты, передаёт «Донецкое агентство новостей».
Отмечается, что в результате мощного взрыва, прогремевшего около 7 часов утра 5 октября 2016 года, пострадали здания 6 школ, 3 детских садов, лицея, медицинского училища, а также жилые дома.
«Утром 5 октября, около 7 часов, макеевчан встревожил мощный взрыв, после которого многие видели облако дыма, похожее на большой черный гриб. После взрыва в некоторых районах пропал интернет и электричество. По информации GО группы оповещения, на трассе в направлении Ясиноватой взорвалась машина с боеприпасами.
В автомобиль, который перевозил боеприпасы, прилетел снаряд артиллерии боевиков укропии. Обстрела не было, был один залп из их орудия, который попал в автомобиль близ ЯБП. От взрывной волны были повреждены ЛЭП. Есть жертвы. Точное количество раненых и убитых выясняется», - сообщалось в социальных сетях.
Впоследствии, появилась уточненная официальная информация – бензовоз подорвался на фугасе, установленном украинской ДРГ. Один военнослужащий ДНР погиб, еще один получил ранения.
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