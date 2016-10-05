Американская авиация нанесла удар по позициям иракской армии в районе населенного пункта Хараиб севернее Мосула, сообщает телеканал «Звезда».
Жертвами атаки с воздуха со стороны «союзников» стали более 20 иракских военнослужащих, действовавших против международной террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ), запрещенной в РФ.
По одной из версий, американские летчики приняли иракских военнослужащих за боевиков ДАИШ, с которыми США формально ведет войну.
Примечательно, что авиаудар был нанесен вблизи второго по величине иракского города Мосула, который контролируется террористами с июня 2014 года и освобождение которого декларировалось в качестве одной из целей возглавляемой США западной коалиции.
Напомним, 17 сентября 2016 года самолёты ВВС США нанесли удар по сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора, что позволило террористам ДАИШ организовать локальное наступление против правительственных войск. В Пентагоне затем объяснили случившееся непреднамеренной ошибкой.
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