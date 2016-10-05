«Киндер-сюрприз»-Кириенко вернулся в большую политику
Президент России Владимир Путин своим указом назначил первым заместителем главы Администрации Президента Сергея Кириенко.
Отметим, что Кириенко сменил в данной должности Вячеслава Володина, назначенного спикером Государственной Думы РФ VII созыва.
Как пишет «Российская газета», в Кремле Кириенко займется курированием вопросов внутренней политики и обеспечением взаимодействия главы государства с органами законодательной власти, региональной и муниципальной властью, политическими партиями, общественными и религиозными организациями и иными структурами российского гражданского общества.
Отметим, что Кириенко вошёл в новейшую историю России как либеральный реформатор, который будучи в августе 1998 года премьер-министром РФ объявил дефолт, приведший к массовому обнищанию населения. В народе Кириенко получил прозвище «Киндер-сюрприз». До своего последнего назначения в Кремль он на протяжении одиннадцати лет возглавлял госкорпорацию «Росатом».
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