Государственная Дума VII созыва провела первое заседание
Новоизбранная Государственная Дума VII созыва 5 октября 2016 года провела первое заседание.
По традиции открыл его самый старейший парламентарий – депутат Государственной Думы II-VII созывов, член фракции КПРФ, нобелевский лауреат Жорес Алфёров.
В своём выступлении он приветствовал присутствовавшего на открытии нового парламента президента Владимира Путина и обозначил главную цель работы Государственной Думы – «сохранение и возрождение нашей страны», передаёт ИА Regnum.
Отметим, что в Государственной Думе нового созыва сформированы четыре фракции. Конституционное большинство остается за «Единой Россией» - 343 мандата. 42 мандата имеет Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). 39 мандатов у Либерально-демократической партии (ЛДПР). Фракцию в составе 23 депутатов сформировала «Справедливая Россия». Кроме того, в Государственную Думу по одномандатным округам прошло по одному представителю от партий «Родина» и «Гражданская платформа», а также один самовыдвиженец. Спикером Государственной Думы VII созыва избран бывший первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Вячеслав Володин.
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