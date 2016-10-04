Лояльность к правящему строю в России стала проклятием, считает доброволец армии Новороссии, писатель и блогер Павел «Шекспир» Раста.
Аналитик проводит параллели между революционными событиями 1917 года, трагедией 1991 года и сегодняшним днем. По мнению Расты, все эти повороты российской истории объединяет одно – лояльные к политическому режиму силы оказались неспособны предотвратить крушение не только строя, но и государства.
Причину этого эксперт видит в том, что лоялисты на протяжении долгого времени были преданы режиму и всё это время… игнорировались им, что в критический момент революционных потрясений впали в депрессию, сменившуюся полным равнодушием.
«Первые полтора десятилетия XX века правые в России были мощнейшей и влиятельнейшей политической силой. Во многом именно благодаря им потерпела крах революция 1905 года - они выводили многотысячные демонстрации, просто разрывавшие революционный актив. И в последующие 10 лет после той революции они держали страну под контролем крепко и жёстко, отстреливая и выдавливая из страны весь революционный элемент. Более того - они пользовались массовой народной поддержкой. Но после 23 февраля 1917 года они просто исчезли. Развеялись, как газ. К немалому удивлению тех самых левых радикалов, возвращавшихся из эмиграции. Они-то ожидали увидеть кровожадные черносотенные толпы, готовые растерзать за империю Романовых. Те самые, что они видели в 1905-м. А вместо этого они увидели НИЧЕГО. Пустое пространство, на котором вили гнёзда бездарные и бесхребетные либеральные идиоты из бывшей Государственной Думы и близкой к ней политической тусовки. Так что же случилось? Куда делось всё то сильное и грозное политическое сообщество, которое до этого будущие авторы и предводители октябрьской революции считали врагом №1? Почему оно исчезло? Причин тому масса. Но, на мой взгляд, их главная беда заключалась в одном - ОНИ БЫЛИ ЛОЯЛЬНЫ. Безоговорочно лояльны. Вплоть до поддержки любых идиотских решений династии (во имя стабильности, разумеется). К чему это привело? С одной стороны - к абсолютной потере популярности. Вместо былых полков остались даже не взводы. Остались следы на песке. Который просто сдуло революционным ветром вместе с этим самым песком. А с другой стороны - к поголовной депрессии и нежеланию вставать на защиту монархии внутри самих этих организаций. Морально это ведь невероятно тяжело - защищать династию, которая сама всё прогадила…
Отношение к правым у правящей династии было следующим. С ними попросту не считались. Их голос не слышали, их воззвания оставляли без ответа, их требования игнорировали. А зачем обращать на них внимание - они ж всё равно лояльны. А вот перед либералами заискивали. С ними договаривались. Им шли навстречу. Их не трогали. С их мнением считались в ущерб мнению лояльных правых. И не замечали, как их собственная лояльная поддержка тает, а то, что остаётся - меняет качество, перестаёт быть боеспособным, впадает в депрессию перед лицом неизбежности. Той самой, о которой правые политики предупреждали династию с 1906 года. Но династия высокомерно обдавала их равнодушием. И, в результате, когда грянул февраль, некогда сильнейшее политическое движение в стране просто осталось дома. За них за всех ответил один офицер, имя которого история не сохранила: на призыв одного из правых лидеров о защите династии, он спросил - "Кого защищать?"», - приводит исторический пример «Шекспир».
Подобное происходило и в 1991 году, когда поддержка Советского Союза и правящей Коммунистической партии исчислялась миллионами человек. Одно движение «Трудовая Россия» Виктора Анпилова выводило на улицы столько своих сторонников, что они могли задавить и рассеять толпу поборников демократии, считает публицист.
«Но чем ответила на весь огромный и вполне накалённый потенциал "Трудовой России" правящая коммунистическая партия? Да ничем. Этих людей точно так же игнорировали. Им определяли место в самом заднем ряду. От них подчёркнуто дистанцировались. При этом заигрывая и заигрывая с демократами. Я сейчас не хочу давать оценок тому, почему тогдашняя Партия поступала так, а не иначе. Сейчас важно не это. Сейчас важен результат. А, в результате, когда грянул август 1991-го, "Трудовая Россия" и все движения, схожие с ней по духу, точно так же просто остались дома. Хотя могли элементарно растерзать тех, кто валил Советский Союз, точно так же, как черносотенцы растерзали леваков в 1905-м», - уверен Раста.
Схожая ситуация, по мнению политического аналитика, происходит и сейчас при всевластии «Единой России» и прикормленной «системной оппозиции». Поддерживающие сегодня правящий режим люди в самый критический момент могут от него отвернуться, так как власть игнорирует чаяния граждан – тех же лоялистов, которые видят все существующие проблемы, но не могут «достучаться» до тех, в кого пока еще верят.
«Но такое отношение - это улица с двусторонним движением, друзья мои. Впрочем, как и сама лояльность такого рода. О том, что в итоге, в среде самих лоялистов (их актива и простых рядовых сторонников) это неизбежно вызывает депрессию, нередко переходящую в резкое отторжение, на мой взгляд даже говорить излишне. Но дело не только в отношении. Ведь простые, рядовые лоялисты - они тоже живые люди. Которые имеют глаза, уши и, вы удивитесь, тоже живут в той же самой стране. И они точно так же видят, слышат и знают, какие у этой страны проблемы. До поры они гонят от себя эти мысли и агрессивно одёргивают других. Но время идёт и они видят, что те, к кому они лояльны, очень хорошо устроились - так хорошо, что просто не хотят ничего менять. И мало того, что к ним самим эти "хорошо устроившиеся" относятся, местами, как к скоту безголосому, так ещё и страну своей пассивностью и никчемностью загоняют за можай. Они видят, что охранительство выродилось и начало охранять, главным образом, само себя. И они видят, что на их лояльности просто паразитируют. Ей откровенно пользуются, помыкают, чтобы и дальше сохранять своё сугубо личное "жизнь удалась".
Власть сама загоняет себя в тупик своей ложью, ленью и патологическим нежеланием покидать ту зону комфорта, в которой ей "тепло и сухо". И без разницы, что за пределами этой зоны всё уже трещит по швам. Лоялисты тоже это видят. Лоялисты тоже это понимают. И лоялисты начинают меняться. Они начинают отворачиваться от собственных лидеров, часть которых прикормлена, а часть элементарно отказывается видеть реальность. В лучшем случае, они просто тихо расходятся по домам. А в худшем - переходят на принципиально иные позиции. И нет у власти более яростных противников, чем такие "бывшие". Потому, что более всего люди склонны не прощать за обманутые ожидания», - размышляет блогер, приводя в качестве аргумента результаты недавних выборов в Государственную Думу. По мнению Расты, соотношение явки и результата правящей партии в различных регионах России свидетельствует о тревожной тенденции, которая может привести к расколу и последующему распаду страны.
Выход из сложившегося положения может быть один – установление государственной идеологии – «сильной и настоящей, а не фальшивкой, состряпанной "великими специалистами" в погонах, которые сами в неё не верят». Такая идеология, большая идея находится на Донбассе. Но вместо того, чтобы ухватиться за нее, правящее сообщество активно её хоронит, с горечью констатирует ополченец Новороссии. Свидетельство тому – открывающиеся в Москве выставки фотографий украинских карателей и «шедевры» от фотографов-педофилов. Подобное доламывает те смыслы, на которые пока еще опирается правящая в Кремле верхушка.
«Жалко ли мне нынешний политический режим? Нет. В конечном счёте, они ведь полностью заслуживают то, что могут получить. Я просто не хочу, чтобы их ошибки стоили нам страны. А такое в нашей истории случалось уже минимум дважды», - резюмирует Раста.
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