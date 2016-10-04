Российские С-300 защитят небо Сирии от авиации агрессора
Американский телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники информации заявил о появлении в Сирии российских зенитно-ракетных систем С-300.
По данным американских СМИ, комплексы доставлены на российскую военно-морскую базу Тартус, но пока не развернуты.
Как сообщает «Комсомольская правда», С-300 способны перехватывать все типы самолётов и крылатых ракет, находящихся на вооружении США и их союзников.
Напомним, что после потери Су-24, сбитого турецким истребителем над сирийской провинцией Латакия 24 ноября 2015 года, Москва разместила на авиабазе Хмеймим ЗРС С-400 «Триумф».
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