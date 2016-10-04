Дугин: В октябре 1993 года зло одержало победу над добром (ВИДЕО)
23 года назад, 4 октября 1993 года ельцинская хунта расстреляла из танков законно избранный парламент.
По мнению русского философа, лидера Международного Евразийского движения Александра Дугина, принимавшего участие в тех событиях на стороне защитников Дома Советов, 4 октября – чёрная дата русской истории, день, когда зло одержало победу над добром.
«Я не могу быть беспристрастным, так как я был участником этих событий – пусть рядовым и ординарным. 4 октября 1993 года я был душой и телом на стороне Белого Дома и не изменил своей позиции до настоящего времени. Даже когда стало очевидно, что вожди Белого Дома оказались не на уровне исторического вызова и во многом несут ответственность за провал народного сопротивления либеральной хунте. Дело не в этом, дело в идее. На стороне Парламента тогда была истина и свет. На стороне Ельцина и окружавших его либералов, олигархов и сторонников внешнего управления – ложь и мрак», - заявил лидер евразийцев в своей авторской передаче «Директива Дугина» на телеканале «Царьград».
Вместе с тем, из победившего зла, в конечном итоге, проросло добро, и мрак 90-х сменился зарёй имперского возрождения 2000-х, считает Дугин.
Во-первых, Ельцин, несмотря на полную победу, не стал мстить побежденным, как того требовали укрепившиеся во власти либеральные русофобские стервятники. Во-вторых, ему, пусть неуклюже и непоследовательно, но удалось остановить полный распад России, которого так добивалась пятая колонна. И в третьих, назначив Путина, Ельцин передал власть от губителей страны к ее спасителю. «Ельцин извлек какой-то свой урок из 4 октября. Не тот, который извлекли либералы, праздновавшие свою полную победу. Можно быть сколь угодно критичным к Путину, но факт остается фактом – страну он в критический момент – когда гремели сентябрьские теракты 1999 года – еще одна кровавая осень русской истории - спас. И Вторую чеченскую выиграл. И постепенно мало- помалу вернул Россию на орбиту мировой истории – на сей раз как
суверенного субъекта, а не как объект внешней эксплуатации, во что ее чуть было не превратили те, кто расстреливал людей в Белом Доме 4 октября 1993, и кто плясал и лгал на их костях», - размышляет философ.
Лидер Международного Евразийского движения убежден в том, что сам факт сегодняшнего существования России и ее возрождение является следствием подвига героических защитников Белого Дома. «Редко русские бросают вызов власти, но это значит: что дольше терпеть нельзя. Вопреки всему – я не могу забыть. И не забуду», - резюмирует Дугин.
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