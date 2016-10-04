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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"

4 октября 2016, 21:13
политолог и философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин
Дугин: В октябре 1993 года зло одержало победу над добром (ВИДЕО)

23 года назад, 4 октября 1993 года ельцинская хунта расстреляла из танков законно избранный парламент.

По мнению русского философа, лидера Международного Евразийского движения Александра Дугина, принимавшего участие в тех событиях на стороне защитников Дома Советов, 4 октября – чёрная дата русской истории, день, когда зло одержало победу над добром.

«Я не могу быть беспристрастным, так как я был участником этих событий – пусть рядовым и ординарным. 4 октября 1993 года я был душой и телом на стороне Белого Дома и не изменил своей позиции до настоящего времени. Даже когда стало очевидно, что вожди Белого Дома оказались не на уровне исторического вызова и во многом несут ответственность за провал народного сопротивления либеральной хунте. Дело не в этом, дело в идее. На стороне Парламента тогда была истина и свет. На стороне Ельцина и окружавших его либералов, олигархов и сторонников внешнего управления – ложь и мрак», - заявил лидер евразийцев в своей авторской передаче «Директива Дугина» на телеканале «Царьград».

Вместе с тем, из победившего зла, в конечном итоге, проросло добро, и мрак 90-х сменился зарёй имперского возрождения 2000-х, считает Дугин. Во-первых, Ельцин, несмотря на полную победу, не стал мстить побежденным, как того требовали укрепившиеся во власти либеральные русофобские стервятники. Во-вторых, ему, пусть неуклюже и непоследовательно, но удалось остановить полный распад России, которого так добивалась пятая колонна. И в третьих, назначив Путина, Ельцин передал власть от губителей страны к ее спасителю. «Ельцин извлек какой-то свой урок из 4 октября. Не тот, который извлекли либералы, праздновавшие свою полную победу. Можно быть сколь угодно критичным к Путину, но факт остается фактом – страну он в критический момент – когда гремели сентябрьские теракты 1999 года – еще одна кровавая осень русской истории - спас. И Вторую чеченскую выиграл. И постепенно мало- помалу вернул Россию на орбиту мировой истории – на сей раз как суверенного субъекта, а не как объект внешней эксплуатации, во что ее чуть было не превратили те, кто расстреливал людей в Белом Доме 4 октября 1993, и кто плясал и лгал на их костях», - размышляет философ.

Лидер Международного Евразийского движения убежден в том, что сам факт сегодняшнего существования России и ее возрождение является следствием подвига героических защитников Белого Дома. «Редко русские бросают вызов власти, но это значит: что дольше терпеть нельзя. Вопреки всему – я не могу забыть. И не забуду», - резюмирует Дугин.


12 октября 2016, 09:43
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден

Россия не выдаст Сноудена на расправу в США

Россия не собирается выдавать США экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, отметил посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк в ходе своего выступления в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса.
12 октября 2016, 09:31
Министр обороны России Сергей Шойгу

В случае большой войны вся власть в субъектах РФ перейдет к военным

В ходе проведенных в России военных учений «Кавказ-2016» Минобороны осуществило проверку переподчинения региональных органов власти командованию военных округов, пишет «Военный обозреватель» со ссылкой на осведомленный источник в оборонном ведомстве РФ.
12 октября 2016, 09:18
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова

Российские аграрии не хотят отмены санкций

Введенные в 2014 году Западом против РФ санкции стимулировали бурное развитие в России сельского хозяйства. Как отмечает «Политнавигатор», в настоящее время российские аграрии заинтересованы в том, чтобы санкционный режим продлился как можно дольше.
12 октября 2016, 02:52
Лидер КНДР Ким Чен Ын

В КНДР предупредили Москву и Пекин об американской угрозе

Размещение американцами противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее направлено в первую очередь против России и Китая, считают в посольстве КНДР в Москве.
12 октября 2016, 02:44
Экс-президент Франции, лидер партии «Республиканцы» Николя Саркози

Саркози осудил антироссийский курс Олланда

Экс-президент Франции, лидер партии «Республиканцы» Николя Саркози осудил антироссийский курс действующего лидера страны Франсуа Олланда.
12 октября 2016, 00:04
Гендиректор ГУП "Пансионаты Севастополя" Анатолий Жежерун

Севастопольский чиновник спонсирует украинских нацистов? (ФОТО)

В Севастополе по личному указанию и.о.
11 октября 2016, 22:35

Укровермахт возобновил обстрелы окраин Донецка

Украинские террористы в настоящий момент ведут мощный обстрел пригородов и окраин Донецка, сообщает "GO" Группа оповещения о военных действиях ЛДНР.
11 октября 2016, 21:19

Глава олимпийского комитета хочет покинуть свой пост

Глава ОКР Александр Жуков высказал намерение покинуть свой пост. Это заявление сделал Владимир Путин, выступая на заседании совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает Коммерстант. Жуков намерен сконцентрироваться на работе в Госдуме.
11 октября 2016, 14:55
Польский эксперт Томаш Янковски

Поляки теряют рабочие места из-за украинских гастарбайтеров

В Польше назревает конфликт между местными жителями и украинскими гастарбайтерами, считает польский политолог, представитель партии «Смена» Томаш Янковски.
11 октября 2016, 14:39
Экс-президент Грузии, глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили

Депутаты Верховной Рады хотят посадить Саакашвили

По инициативе группы депутатов Верховной Рады Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку деятельности губернатора Одесской области Михаила Саакашвили относительно приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).
11 октября 2016, 14:16
Президент России Владимир Путин

Путин отказался от визита в Париж

Запланированный на 19 октября 2016 года визит Владимира Путина во Францию не состоится. «Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением выставок.
11 октября 2016, 13:42
Экс-главком сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин

Бывший главком сухопутных войск Чиркин может вернуться в тюрьму

Верховный суд РФ удовлетворил жалобу военного прокурора на смягчение приговора экс-главкому сухопутных войск России генерал-полковнику Владимиру Чиркину и направил дело на повторное апелляционное рассмотрение, сообщает «Российская газета».
11 октября 2016, 13:25
Президент РФ Владимир Путин

Россия возобновляет импорт турецких мандаринов

Россия открывает свой рынок для турецких фруктов и снимает введенные с 1 января 2016 года ограничения, заявил президент Владимир Путин в ходе своего визита в Турцию 10 октября 2016 года, передаёт «Росбалт».
11 октября 2016, 12:59
внефракционный народный депутат Яков Безбах

Верховная Рада начинает процесс восстановления экономических связей с РФ

В Верховной Раде признали, что разрыв торгово-экономических отношений с Россией привел к коллапсу украинской экономики.
11 октября 2016, 12:35
Лидер общественного движения «Патриотические силы Донбасса», командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Ходаковский примет участие в открытом диалоге с журналистами из Москвы (ВИДЕО)

Лидер общественного движения «Патриотические силы Донбасса», командир бригады «Восток» Александр Ходаковский примет участие в скайп-конференции с журналистами из Москвы – главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия» Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия» Андреем Коваленко.
11 октября 2016, 12:14
первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Виктор Познихир

США готовят ракетный удар по России и Китаю

Под предлогом противодействия ядерным программам Ирана и КНДР Соединённые Штаты создают систему противоракетной обороны с целью нейтрализации ядерных потенциалов России и Китая.
10 октября 2016, 23:52
Главарь киевской хунты Пётр Порошенко

Киевский облсовет нанес удар в спину Порошенко

Депутаты Киевского областного совета большинством голосов приняли законопроект с требованием разграничения полномочий центральной и региональной власти, сообщает МИА «Новороссия».
10 октября 2016, 20:02

Россия намерена разместить в Сирии постоянную базу ВМФ

Минобороны РФ 10 октября 2016 года объявило о намерении разместить в Сирии постоянную базу военно-морского флота. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Николай Панков статс-секретарь, замминистра обороны.
10 октября 2016, 19:57
Бывший президент Украины Леонид Кравчук

Кравчук объяснил, почему Украине нельзя доверять ядерное оружие

Первый президент Украины Леонид Кравчук оправдался за подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, в соответствии с которым Киев добровольно отказывался от доставшегося ему в наследие от Советского Союза ядерного оружия.
10 октября 2016, 19:15
Главком ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков

Сердюков возглавил российскую «крылатую пехоту»

Новым главнокомандующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Российской Федерации стал генерал-полковник Андрей Сердюков, ранее занимавший должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).
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