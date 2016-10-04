Коровин: Украина станет частью Европы, но Порошенко этого не увидит
Принятие комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел решения о включении Украины в число стран-претендентов на получение безвизового режима с ЕС вызвало шквал эмоций у представителей режима Петра Порошенко. В украинских СМИ началось даже обсуждение скорых перспектив принятия страны в Евросоюз.
Однако столь оптимистичные прогнозы представителей киевской хунты не имеют под собой реальных оснований, утверждает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России, автор книги «Конец проекта “Украина”»Валерий Коровин.
«Это можно назвать медийным шагом, который должен компенсировать отсутствие реальных шагов со стороны Европейского союза по поддержке нынешнего киевского режима, - считает политолог. - И этот шаг является началом разговора о возможности обсуждения темы введения безвизового режима в неограниченно неопределенной перспективе. То есть, конечно же, ни о каком безвизовом режиме действительно речи не идет, но так как Порошенко со своим окружением разрушили свое собственное государство своими собственными руками именно ради безвизового режима, то хотя бы как-то обнадежить по прошествии двух с половиной лет и ободрить людей, взирающих на распадающееся на их глазах государство, нужно, поэтому этот комитет принял такое расплывчатое, неопределенное, ни к чему никого не обязывающее решение».
Коровин высказал точку зрения, в соответствии с которой, то пространство, которое некогда являлось территорией государства Украина, имеет шансы стать частью неких ассоциированных с Европой наднациональных структур, однако Порошенко и его клика вряд ли это увидят, пишет Stockinfocus.
«Но это будет уже не Украина, не Порошенко и не нынешние элиты, которые к тому времени будут отбывать свой срок в Гааге, то есть не те люди, которые сегодня радуются этой столь отдаленной для них перспективе. Их-то она явно не коснется», - констатировал эксперт.
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