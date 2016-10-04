Эксперты ВМС США назвали самое грозное оружие российского военно-морского флота. По их мнению, потенциальную угрозу американским субмаринам, кораблям и авианосцам представляют подводные лодки типа "Ясень", фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков", а также крылатые ракеты "Циркон" и "Калибр", сообщает Life .

Напомним, что "Ясень" — подводный атомный крейсер нового поколения, первый из которых уже поступил на вооружение Северного флота страны. Помимо торпедного вооружения "Ясень" оснащён теми самыми "Калибрами", работа которых была продемонстрирована в Сирии, противокорабельными ракетами "Оникс" и рылатыми ракетами Х-102, способными нести ядерный заряд. В настоящее время на отечественных верфях одновременно ведётся строительство сразу пяти подлодок "Ясень-М". Модернизированные судна имеют меньшую стоимость (около 30 млрд рублей) при аналогичном боевом оснащении. Наибольшую угрозу "Ясени" представляют для основы американского флота — авианосцев.

Именно тот факт, что Россия, вкладывая менее полумиллиарда долларов в создание одной подводной лодки, которая может запросто уничтожить авианесущий авианосец вероятного противника стоимостью несколько десятков миллиардов долларов, вызывает у США вполне объяснимое беспокойство и панику.