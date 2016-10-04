Президент Филиппин предложил Обаме «пойти к черту»
Президент Филиппин Родриго Дутерте на публичном выступлении не в первый раз в пух и прах раскритиковал политику США, а в итоге отправил лидера к черту, сообщает «Российский диалог». «Барак Обама может идти к черту», - заявил тогда Дутерте.
Филиппинский лидер известен тем, что не стесняется в выражениях в адрес мировых лидеров. А подобная ситуация уже происходила, когда Родриго Дутерте 21 сентября, комментируя реакцию Евросоюза на жёсткую борьбу с филиппинскими наркодиллерами так же негативно высказался в адрес США. Также досталось от него Папе Римскому и послу США в Маниле.
Нашелся у президента совет и для ЕС — самостоятельно выбрать чистилище, потому что ад, куда он послал Брюссель, уже переполнен.
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