Филиппинский лидер известен тем, что не стесняется в выражениях в адрес мировых лидеров. А подобная ситуация уже происходила, когда Родриго Дутерте 21 сентября, комментируя реакцию Евросоюза на жёсткую борьбу с филиппинскими наркодиллерами так же негативно высказался в адрес США. Также досталось от него Папе Римскому и послу США в Маниле.