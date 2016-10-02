Пургин: Ополченцы не сбивали малайзийский «Боинг» (ВИДЕО)
Малайзийский «Боинг-777» не мог быть сбит ополченцами ДНР, считает Андрей Пургин, занимавший на момент авиакатастрофы должность первого заместителя председателя Совета министров Донецкой Народной Республики и имевший непосредственное отношение к первичному расследованию случившегося.
По его мнению, по прошествии двух лет с момента трагедии сложился некий вакуум восприятия. В частности, продолжаются споры и рассуждения о том, кто контролировал на тот момент ту или иную территорию.
«События июля 2014 года — это чересполосица, это фактически борьба на встречных курсах, это огромное количество блокпостов, которые стояли через полосу. То есть мог стоять наш блокпост, потом украинский, потом опять наш и так далее. То есть, на то время это был настоящий пик гражданского противостояния и некой такой “махновщины” бесконечного передвижения… Украина на тот момент взяла полностью под контроль границу, вернее она на тот момент практически и не теряла контроль. ВСУ начали заводить войска некой такой “кишкой” вдоль границы с тяжелым вооружением, техникой и так далее. И тогда началась зачистка силами ВСУ, но не с запада на восток, а с востока на запад. Этот момент почему-то все упускают, что граница была на замке, и движение украинских войск было направлено с востока на запад от границы. Поэтому, рассуждать, кто и что контролировал тогда — мягко говоря, странно. То есть, если ополчение формально контролировало какой-то город, то оно могло не контролировать ближайшее поле или дорогу. Это было бесконечное перемещение мелких и средних групп вооруженных людей», - свидетельствует очевидец в интервью ИА «Новороссия».
С точки зрения очевидца, ситуация середины июля 2014 года развивалась следующим образом: Украина проводит зачистку территории Донбасса от российской границы, активно применяя боевую авиацию, которую прикрывают системы ПВО в виде ЗРК «Бук». При этом, «Буки», хоть и относительно устаревшая система, но довольно непростая с точки зрения эксплуатации и боевого применения. В состав комплекса входит от трех до семи машин, и он требует квалифицированной и слаженной работы подготовленного экипажа. За несколько дней до трагедии на украинских информационных ресурсах появляются заявления о якобы имевших место фактах нарушения воздушного пространства российскими самолетами и говорится, что в случае повторения подобных фактов они будут сбиваться. Кроме того, за двое суток до катастрофы МН17 Киев закрывает воздушное пространство над ДНР и ЛНР на высоте ниже 10000 метров.
«Потом начинается огромное количество странностей с самолетом, который почему-то переключили с киевского диспетчерского пункта на днепропетровский, потом фактически ему “подправили” немного курс. Причем “подправили” очень и очень незначительно, но, тем не менее, это привело к тому, что самолет вывели фактически в зону самых активных боевых действий. Я напоминаю, самолет упал на нейтральной полосе между воюющими сторонами, в самой активной на тот момент зоне боевых действий, за 20-25 км от российской границы. Мало того, самолет еще и снижали из диспетчерского пункта… Я не хочу комментировать, произошло это сознательно или несознательно, специально, или нет но факт остается фактом — это не могли сделать ополченцы», - делится своими соображениями Пургин. - То есть, с нашей стороны было все логично: украинский “Бук”, защищая украинскую же авиацию, намеренно или ненамеренно, специально привели тот самолет туда или не специально, случайности это или нет, но именно украинский “Бук”, стоящий на обеспечении и защите своей авиации, которая в тот момент находилась там постоянно, сбил лайнер».
По мнению бывшего заместителя главы правительства ДНР, единственный вывод международной комиссии, заслуживающий внимания – установленный факт, что средством поражения МН17 стала именно ракета комплекса «Бук». Однако вывод следователей, что зенитно-ракетный комплекс мог быть тайно доставлен из России, а затем также тайно возвращен на российскую территорию не выдерживает никакой критики.
«То, что подает комиссия по расследованию — это чушь. Это, честно говоря, не важно, как сейчас разбирается, откуда произошел выстрел. Потому, что на тот момент деление на некие территории, подконтрольные ополченцам или ВСУ, для людей, непосредственно участвовавших в событиях при столкновениях, они часто испытывали на себе ощущение “Свадьбы в Малиновке”, в которой флаги могли меняться два раза в сутки. И рассуждать о тотальном контроле над территорией, на которой на тот момент было не такое большое количество вооруженных людей — это, мягко говоря, очень глупая позиция. То есть, мы имеем самолет, который сбит “Буком” с территории, на которой велись активные боевые действия, на которой Украина использовала авиацию и на которой также использовала ПВО, чтобы прикрыть свою же авиацию. Где здесь Россия? Граница не просто контролировалась Украиной, от границы 20-30 км была такая “кишка”, которая контролировалась украинскими вооруженными силами, которые от границы отжимали ополченцев и начинали производить зачистку населенных пунктов. То есть, предположить, что экипаж из трех-восьми машин тайно у реки перешел границу, заехал на 30 км вглубь территории, расположился, настроился, как это делает подразделение ПВО, после этого каким-то чудом сбил лайнер, а потом опять также уехал — честно говоря, это даже не научная фантастика, это сказки для детей дошкольного возраста», - резюмирует Пургин.
Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом украинской ракетой был сбит малайзийский пассажирский самолёт «Боинг-777», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа.
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