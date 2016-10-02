На днях в Москве состоится творческий вечер поэта Бориса Херсонского. Данный деятель проживает в Одессе и известен своими крайне русофобскими пассажами.
Как сообщает на своей страничке в соцсети «Вконтакте» эксперт Центра геополитических экспертиз, член Союза писателей России, поэтесса Наталья Макеева, сам Херсонский на данном мероприятии присутствовать не будет – ограничится выступлением по скайпу. «Зато его стихи будут читать наши местные не очень умные деятели», - отмечает писательница.
«Проживающий в Одессе Херсонский как поэт довольно посредственен. Зато очевиднейше рукопожат, - подчеркивает Макеева. - Написал стихотворение про то, что после трагедии в Одессе воздух стал чище... А уж пассаж про Крым не могу даже косвенно процитировать в силу его откровенной непристойности. Пишет данная особь, замечу, на русском. На русском же он даёт многочисленные интервью... О политике говорит много. И пишет в стихотворной форме. В форме… За гранью фола... Кому надо - поищет в поисковиках и найдёт. Извините, мне противно цитировать».
По мнению поэтессы, творческий вечер украинствующего русофоба Херсонского – очередная провокация, устраиваемая с целью порассуждать об «уровне ненависти в российском обществе», а также прощупывание той грани, через которую можно переступить.
«Какая, на мой взгляд, должна быть "ответка"? Данное мероприятие вообще не должно состояться. Государство, власть должны сказать своё "хватит".
Хватит провокаций. Хватит раскачки общества.
Есть много хороших поэтов, в Москве ежедневно проходят поэтические вечера, и без опусов Херсонского мы уж как-нибудь проживём», - резюмирует Макеева.
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