Европейские ценности: Рада легализует гомо-«браки» и марихуану
Депутат украинской Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил о грядущей легализации однополых браков и проституции.
«Конечно, в Украине это произойдет. Вопрос только в том, когда. Это может стать одним из условий интеграции Украины в Европейский союз и станет толчком для большего обсуждения темы. Будет ли это в 2017 году? Не знаю. Возможно, нынешняя Рада так и не примет этот закон, но следующая — точно. Если, конечно, сохранится ориентация на Европейский союз», - отметил нардеп.
Также Лещенко выступил за легализацию легких наркотиков, вроде марихуаны, однако посетовал, что общество пока к такому не готово. Однако уже на текущем этапе необходимо освободить от наказания потребителей наркотиков и привлекать к ответственности лишь производителей и распространителей, полагает представитель хунты.
Кроме того, Лещенко назвал «пережитком прошлого» запрет абортов, добавив, что об этом не стоит даже вести дискуссию, пишет ИА «Новороссия».
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