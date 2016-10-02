Журналист американского издания Associated Press Мэтью Ли полагает, что президенту России Владимиру Путину удалось вернуть престиж и уважение России и вывести ее в разряд ключевых мировых игроков.
По словам Ли, Россия добилась серьёзных успехов в Сирии, способствовала урегулированию ядерной проблемы Ирана и КНДР, а также предпринимает все усилия, чтобы усадить за стол переговоров лидеров Израиля и Палестины, информирует телеканал «Звезда».
«Так что их (русских) можно любить или ненавидеть, но игнорировать не получится», - добавил Ли, подчеркнув, что у Вашингтона нет инструментов давления на Москву.
Стоит отметить, что Мэтью Ли получил широкую известность своей активной критикой внешней политики США, а также острыми вопросами официальным представителям Госдепа во время брифингов. Среди своих коллег он получил прозвище The White House Griller (дословно -«Поджариватель Белого дома»).
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