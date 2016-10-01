Эрдоган собирается дружить и с Россией, и с Западом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вывести турецко-российские отношения на новый уровень, более высокий, чем до трагедии 24 ноября 2015 года.
По мнению Эрдогана, несмотря на разногласия двух стран по некоторым вопросам, необходимо сосредоточиться на взаимных интересах.
«Мы пошли в сторону нормализации отношений [с Россией] с июня и сделали несколько важных шагов. Мы нацелены на то, чтобы отношения с этой страной были на более высоком, чем в прошлом, уровне», - цитирует президента Турции «Газета.Ru».
Эрдоган добавил, что Анкара ведет диалог с Москвой по различным вопросам, в числе которых энергетика, туризм, сельское хозяйство.
Кроме того, Турция намерена развивать отношения и с Западом, прежде всего, с США и Германией, считает президент страны.
Напомним, 24 ноября 2015 года турецким истребителем F-16 в небе над сирийской Латакией был сбит российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Погиб пилот, подполковник Олег Пешков. После этой трагедии отношения между двумя странами резко ухудшились. Первый шаг к нормализации состоялся 27 июня 2016 года, когда Эрдоган принес извинения за случившееся.
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