В оккупированные города Донбасса будут свозить мусор из Галичины
На временно оккупированную киевской хунтой территорию Донецкой Народной Республики будут свозить мусор из Львовской области, сообщает «Политнавигатор».
По словам мэра Львова Андрея Садового, мусор из центра Галичины отказались принимать в соседних регионах бывшей Украины, поэтому его повезут на восток.
«Мы имеем системное блокирование вывоза мусора из города Львова, - пожаловался Садовой. - Более 120 дней Львов находится в блокаде. Собственно, на Ассоциации городов мы этот вопрос поднимали, и вызвались помочь некоторые небольшие города из Донецкой области, из Сумской области, а те, что ближе, от Львова и до Киева, все и дальше молчат. Люди просто опускают голову, говорят, что им сказали Львову не помогать, потому что будут иметь очень большие проблемы. Это реалии нашего времени. Поэтому проблема не мусор, а проблема – политического мусора нашей страны».
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