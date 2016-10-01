Украинские нацисты убивают жителей Зайцево фосфором (ВИДЕО)
Накануне украинские каратели использовали против защитников и мирных жителей посёлка Зайцево, что на севере Горловки, фосфорные боеприпасы.
Об этом корреспонденту «ФАН» сообщил боец армии ДНР с позывным «Казак».
«Им все равно, чем обстреливать. Главное, чтобы нас побольше полегло. Вот так недалеко отсюда украинцы выпустили фосфор. Все, с чего можно убить, летит по нам», - отметил ополченец.
Защитник Новороссии также подчеркнул, что киевские нацисты делают все для того, чтобы убить как можно больше мирного населения, поэтому бьют прицельно по жилому сектору.
«Люди относятся к нам очень хорошо, поддерживают и просят, чтобы ни на метр мы не уходили отсюда. Они знают, что если придут ВСУшники, то поселок просто исчезнет с лица земли. Они внаглую врываются в дома, берут то, что им захотелось, выгоняют людей, не смотрят на то, что там живут старики или дети — им все равно. Выносят аппаратуру, вывозят все на “Уралах” отсюда», - добавил ополченец.
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