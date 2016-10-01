Жителям «столицы» Евросоюза покажут войну на Донбассе глазами детей (ФОТО)
В Российском центре науки и культуры в Брюсселе 30 сентября 2016 года состоялось открытие выставки «Донбасс. Хроники ангелов», на которой представлены фотографии и репродукции рисунков детей Новороссии.
По словам координатора проектов «Дети войны рисуют мир» и «Слово о Новороссии» Натальи Овчинниковой, представленные на выставке в Брюсселе фотографии были сделаны в ходе поездки на Международный антифашистский съезд в Краснодон в мае 2016 года.
«Способствовать прорыву информационной блокады будут не только документы – фото- и видеосъемки разрушений, вызванных непрекращающимися обстрелами городов Донбасса украинской армией, но и не менее сильными свидетельствами - рисунками детей многострадального края. Показать Европе и миру эти уникальные работы стало возможным, благодаря любезному содействию директора геополитического исследовательского центра «Евро-Русь» Криса Романа, которому они были продемонстрированы в августе этого года в ходе нашего общения в кулуарах международного круглого стола «Россия, Украина и мир». Известный своей горячей любовью к России человек, проживающий войну на Донбассе как личную трагедию и делающий все, чтобы правда о происходящем стала известна одурманенной антироссийской пропагандой Европе - он пообещал помочь продемонстрировать эти работы и сдержал слово!», - заявила Овчинникова корреспонденту портала «Евразия».
Стоит напомнить, что 15 апреля 2016 года в московской библиотеке «Просвещение трудящихся» открылась выставка рисунков детей Донецкой и Луганской народных республик, которая была приурочена ко второй годовщине начала геноцида народа Донбасса киевской хунтой.
«Все это время идет расчеловечивание жителей Донбасса. Их называют жуками "колорадами", "ватой". На самом деле там живут уникальные люди. Сейчас всегда богатый на таланты край переживает культурный ренессанс. Музы не молчат, когда говорят пушки. В той же многострадальной Горловке работают ВУЗы, библиотеки, музеи, есть несколько литературных кружков. За эти два года войны на Донбассе родились прекрасные стихи, которые мы собираем в проекте "Слово о Новороссии"», - добавила Овчинникова.
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