Белоруссия не признает украинские паспорта нового образца
Граждане Украины, получившие после 1 января 2016 года новые электронные паспорта, столкнулись с проблемой въезда на территорию соседней Белоруссии.
Как сообщил изданию «Вечерний Брест» начальник отделения пограничного контроля Мокраны Брестской области Сергей Бышик, чтобы въехать на территорию Белоруссии гражданин Украины должен предъявить либо загранпаспорт, либо обычный бумажный украинский паспорт. Людей с ID-картами, не имеющих при себе соответствующих документов, в Белоруссию не пускают, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что с 1 октября 2016 года новейшие биометрические паспорта на Украине будут выдаваться всем гражданам страны, достигшим 14-летнего возраста.
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