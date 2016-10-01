Земан призвал к введению безвизового режима с Россией
Президент Чешской республики Милош Земан высказался за полную отмену виз для граждан Российской Федерации.
По словам чешского лидера, визовый режим препятствует обмену туристами и студентами между странами.
Земан также отметил, что Прага вводила ограничения на выдачу виз, опасаясь наплыва мафии из России и Украины. В частности, в настоящее время дипломатические представительства страны не выдают россиянам долгосрочных виз, передает телеканал «Звезда».
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