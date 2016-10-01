Саакашвили обвиняют в подготовке государственного переворота
Власти Грузии обвиняют бывшего президента страны и действующего гауляйтера временно оккупированной киевской хунтой Одесской области Михаила Саакашвили в подготовке государственного переворота.
Как сообщает телеканал «Звезда», поводом для обвинений стала аудиозапись, на которой бывший грузинский президент призывает своих сторонников к свержению действующей власти.
В органах госбезопасности Грузии заявили, что обладают доказательствами вины Саакашвили и пообещали подготовить для него «тёплую камеру» в случае его возвращения в страну.
Отметим, что Саакашвили в Грузии объявлен в розыск еще в августе 2014 года по обвинению в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции и растрате бюджетных средств.
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