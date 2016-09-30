В Московском научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца девять человек полностью лишились зрения после того, как им сделали укол препарата "Авастин". Врачи утверждают, что глаза пострадавших реагируют на свет, но сами пациенты говорят, что ничего не видят, сообщает Life.

Стоимость одного укола "Авастина" — десять тысяч рублей. Он — более дешёвый аналог другого лекарства, один укол которого обходится пациентам уже в 50 тысяч рублей. Оба этих препарата помогают при отслоении сетчатки, но источник в медицинских кругах рассказал Лайфу, что разницы между ними нет — дело лишь в компании-производителе.