Президент Российской академии образования Людмила Вербитская предложила исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстова и некоторые произведения Ф. Достоевского. Так же она предлагает дополнить программу курсом православной культуры, сообщает агентство Москва .

"Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы «Войну и мир» Толстого, а также некоторые романы Федора Достоевского нужно убрать. Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины. Споры идут, но в итоге появятся рекомендации Общества русской словесности. Пока неизвестно, сколько произведений в них войдет. Но совершенно точно, что это будут книги и наших русских классиков, и зарубежных, и современных авторов, и произведения, написанные в разных регионах России", - ответила тогда Вербитская на вопрос журналистов.

Позднее в интервью радиостанции «Говорит Москва» начальник отдела по связям с общественностью РАО Александр Стрига заявил, что никаких изменений в учебный план вводить не будут. По его словам, журналист агентства «Москва», который брал у Людмилы Вербицкой интервью, неправильно интерпретировал её слова.