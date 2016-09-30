Дугин: Борьба России за Сирию в интересах европейцев и американцев (ВИДЕО)
30 сентября 2016 года – первая годовщина с момента начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии против исламских террористов.
«Мы воюем с этими существами в Сирии, чтобы не воевать в Средней Азии, на Кавказе или в наших собственных городах», - считает философ и политолог, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.
По его мнению, Россия воюет в Сирии не только ради собственной безопасности, но и во имя спасения Европы, которая, вследствие непродуманной миграционной политики своих элит оказалась под ударом исламистов.
Эксперт считает, что победа над ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация – прим.ред.) невозможна без борьбы с их настоящими кукловодами – правительством Соединённых Штатов Америки.
«Так вот, уже целый год мы воюем против США. Они еще в начале 2000-х годов провозгласили план Великого Ближнего Востока. Этот план предусматривал перекройку границ всех арабских государств. И они его выполняют. Руками ИГИЛ, руками своих якобы противников и своих союзников – Турции и Израиля. США вторглись под надуманным предлогом в Афганистан. Афганистан в руинах. США свергли и повесили Саддама Хусейна в Ираке, и Ирак затоплен кровью, разорван на части. США уничтожили Каддафи и вместе с ним Ливию, где сегодня бандформирования убивают друг друга в изможденной, практически превращенной в ничто стране. США принялись за Сирию. И если бы мы не вмешались, как не вмешались в Афганистане, Ираке и Ливии, Сирии давно бы уже не было. Но мы вмешались», - заявил лидер Международного Евразийского движения в своей авторской передаче «Директива Дугина» на телеканале «Царьград».
При этом борьба против создавших ИГИЛ неоконов-глобалистов в интересах жителей Соединенных Штатов, полагает политолог.
«Исламский терроризм можно победить только тогда, когда США придет конец. Нельзя бороться со следствием и не бороться с причиной. Однако дело даже не столько в США как стране, государстве и народе. Дело в бесноватой элите глобалистов, в маньяках мировой гегемонии и однополярного мира. Во всевластии финансовых элит и транснациональных монополий, управляемых парой сотен олигархических семейств, возомнивших себя Мировым Правительством. Это не США – США просто захвачены, приватизированы ими, как и многие другие страны. Поэтому в Сирии мы воюем и за истинные интересы самих американцев. Против тех, кто подчинил их себе, чтобы с их помощью подчинить себе весь остальной мир. Этот трудный, тяжелый год мы ведем войну за истину, справедливость и свободу. И мы доведем ее до конца», - заключил Дугин.
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