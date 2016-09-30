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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"

30 сентября 2016, 14:25
первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов
Розанов: Запад использует против России бактериологическое оружие

Во многих регионах России началось обострение острых респираторных заболеваний. В этом году вирусные заболевания начались намного раньше ожидаемого времени, а также протекают в более тяжелой форме и носят затяжной характер. Только по официальной статистике Минздрава, с начала 2016 года от гриппа и ОРЗ умерло свыше 1000 россиян, отмечает первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов.

Эксперт акцентирует внимание на том, что нетипично ранняя эпидемия совпала с широкой рекламной кампаний различных западных лекарств на российском телевидении. С учетом того, что рекламная сетка телеканалов бронируется заблаговременно – за полгода-год, напрашивается вопрос, откуда в Берлине, Вашингтоне и Берне знали, что вирусная эпидемии в России начнется не в октябре?

«Наиболее активно на российском рынке проявили себя фармакологические гиганты из США и Европы – Bayer, Pfizer, Roche и некоторые другие, - перечисляет Розанов. - Можно отметить и то обстоятельство, что кампания усилилась после слияния двух гигантов: в начале лета Bayer купил крупнейшего производителя генно-модифицированной продукции – компанию Monsanto. Последнюю в мире называют не иначе как “корпорацией зла”, производящей ГМО-семена и практикующей генетические эксперименты с вирусами и бактериями. Против Monsanto выходят на акции протеста сотни тысяч или даже миллионы людей по всему миру (как это произошло, например, в 2013 году). За свою более чем столетнюю историю компания попала в десятки разных сомнительных историй — от выпуска сахарина для той же Coca-Cola до производства полихлорированных дифенилов (вредят окружающей среде) и ДДТ (использование инсектицида сейчас запрещено). Наконец, Monsanto — крупнейший производитель “Агента оранж”, химиката, который американские военные использовали для уничтожения растительности во Вьетнаме, и который вызвал рак и мутации у большого количества вьетнамцев».

С учетом того, что разрекламированные якобы суперэффективные препараты не способны противостоять новым вирусам, эксперт задается вопросом: кому это может быть выгодно?

«И все же речь в данном случае пойдет не о сверхприбылях фармацевтических монстров, и не о возможной коррупционной составляющей. В условиях гибридной войны, когда в ход идут любые, самые изощренные средства, полигоном для новых штаммов биологически активного и бактериологического оружия вполне могут стать не Вьетнам или Камбоджа, а Россия, и российские медики напрасно будут давать квалифицированные, проверенные временем рекомендации – стандартная профилактика гриппа, ОРЗ и бактериальных инфекций, увы, не поможет. Наступает время, когда для решения проблемы охраны здоровья наших граждан ресурсов Минздрава может оказаться явно недостаточно. Здоровье нации, в прямом смысле, становится вопросом национальной безопасности», - резюмирует Розанов.


2 октября 2016, 09:00
эксперт Центра геополитических экспертиз, член Союза писателей РФ Наталья Макеева

Макеева: Очередная провокация либералов – творческий вечер русофоба Херсонского

На днях в Москве состоится творческий вечер поэта Бориса Херсонского. Данный деятель проживает в Одессе и известен своими крайне русофобскими пассажами.
2 октября 2016, 03:59
Депутат украинской Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко

Европейские ценности: Рада легализует гомо-«браки» и марихуану

Депутат украинской Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил о грядущей легализации однополых браков и проституции. «Конечно, в Украине это произойдет. Вопрос только в том, когда.
2 октября 2016, 03:33
Журналист американского издания Associated Press Мэтью Ли

Мэтью Ли: Игнорировать русских не получится

Журналист американского издания Associated Press Мэтью Ли полагает, что президенту России Владимиру Путину удалось вернуть престиж и уважение России и вывести ее в разряд ключевых мировых игроков.
2 октября 2016, 00:14
Директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания

Хунта боится потерять Харьков и Одессу до следующего «Евровидения»

Хунта испугалась проводить песенный конкурс «Евровидение–2017» за пределами Киева. По мнению директора Национальной телекомпании Украины Зураба Аласании, из-за невозможности обеспечить безопасность участников.
1 октября 2016, 23:55
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган собирается дружить и с Россией, и с Западом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вывести турецко-российские отношения на новый уровень, более высокий, чем до трагедии 24 ноября 2015 года.
1 октября 2016, 23:39
Мэр Львова Андрей Садовой

В оккупированные города Донбасса будут свозить мусор из Галичины

На временно оккупированную киевской хунтой территорию Донецкой Народной Республики будут свозить мусор из Львовской области, сообщает «Политнавигатор».
1 октября 2016, 23:14

Украинские нацисты убивают жителей Зайцево фосфором (ВИДЕО)

Накануне украинские каратели использовали против защитников и мирных жителей посёлка Зайцево, что на севере Горловки, фосфорные боеприпасы. Об этом корреспонденту «ФАН» сообщил боец армии ДНР с позывным «Казак». «Им все равно, чем обстреливать.
1 октября 2016, 23:00
координатор проектов «Дети войны рисуют мир» и «Слово о Новороссии» Наталья Овчинникова

Жителям «столицы» Евросоюза покажут войну на Донбассе глазами детей (ФОТО)

В Российском центре науки и культуры в Брюсселе 30 сентября 2016 года состоялось открытие выставки «Донбасс. Хроники ангелов», на которой представлены фотографии и репродукции рисунков детей Новороссии.
1 октября 2016, 01:26

Белоруссия не признает украинские паспорта нового образца

Граждане Украины, получившие после 1 января 2016 года новые электронные паспорта, столкнулись с проблемой въезда на территорию соседней Белоруссии.
1 октября 2016, 01:17
президент Чехии Милош Земан

Земан призвал к введению безвизового режима с Россией

Президент Чешской республики Милош Земан высказался за полную отмену виз для граждан Российской Федерации. По словам чешского лидера, визовый режим препятствует обмену туристами и студентами между странами.
1 октября 2016, 01:16
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Саакашвили обвиняют в подготовке государственного переворота

Власти Грузии обвиняют бывшего президента страны и действующего гауляйтера временно оккупированной киевской хунтой Одесской области Михаила Саакашвили в подготовке государственного переворота.
30 сентября 2016, 20:38

В глазной клинике полностью ослепли девять пациентов

В Московском научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца девять человек полностью лишились зрения после того, как им сделали укол препарата "Авастин".
30 сентября 2016, 20:12
Людмила Вербитская

"Войну и мир" исключат из школьной программы?

Президент Российской академии образования Людмила Вербитская предложила исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстова и некоторые произведения Ф. Достоевского.
30 сентября 2016, 15:20
политолог и философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин

Дугин: Борьба России за Сирию в интересах европейцев и американцев (ВИДЕО)

30 сентября 2016 года – первая годовщина с момента начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии против исламских террористов.
30 сентября 2016, 08:18
Донецкий блогер и журналист Надя Инди

Инди: Необходимо разобраться с предателями в тылу (ВИДЕО)

Сам факт появления в центре Москвы фотовыставки, прославляющей боевиков украинских карательных батальонов, заставляет задуматься о необходимости цензуры, считает донецкий блогер и журналист Надя Инди.
30 сентября 2016, 03:08
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова: Вашингтон взял под опеку международных террористов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предостерегла Соединённые Штаты от полного разрыва сотрудничества с РФ в Сирии.
30 сентября 2016, 03:01
представитель запрещенной в РФ террористической группировки «Правый сектор» Елена Белозерская

Украинские нацисты готовят диверсионную войну в Крыму

Боевики украинских нацистских вооруженных формирований собираются устроить в Крыму партизанскую войну, передает телеканал «Звезда». Об этом заявила представитель запрещенной в РФ террористической группировки «Правый сектор» Елена Белозерская.
29 сентября 2016, 22:10
писатель и блогер, ополченец ДНР Павел «Шекспир» Раста

Раста: Толерантность представляет угрозу для государства и общества

Сам факт появления в Москве сначала педофильской выставки, а вслед за ней – выставки фотографий, героизирующих украинских нацистов, свидетельствует о нездоровой иммунной системе российского общества, считает писатель и блогер, ополченец ДНР Павел «Шекспир» Раста.
29 сентября 2016, 20:46
Донецкий блоггер и журналист Надя Инди

Инди: В здоровом обществе нет места европейским ценностям

В Москве 25 сентября 2016 года представители организации «Офицеры России» закрыли порнографическую педофильскую выставку фотографа Стерджеса.
29 сентября 2016, 19:05
Художник и философ Антон Беликов

Возмущенные москвичи уничтожили выставку фотографий укро-карателей в «Сахаровском центре» (ВИДЕО&ФОТО)

Работы фотографов Александра Васюковича и Сергея Лойко, прославляющие убивающих жителей Донбасса украинских карателей, были уничтожены неравнодушными гражданами.
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