Розанов: Запад использует против России бактериологическое оружие
Во многих регионах России началось обострение острых респираторных заболеваний. В этом году вирусные заболевания начались намного раньше ожидаемого времени, а также протекают в более тяжелой форме и носят затяжной характер. Только по официальной статистике Минздрава, с начала 2016 года от гриппа и ОРЗ умерло свыше 1000 россиян, отмечает первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов.
Эксперт акцентирует внимание на том, что нетипично ранняя эпидемия совпала с широкой рекламной кампаний различных западных лекарств на российском телевидении. С учетом того, что рекламная сетка телеканалов бронируется заблаговременно – за полгода-год, напрашивается вопрос, откуда в Берлине, Вашингтоне и Берне знали, что вирусная эпидемии в России начнется не в октябре?
«Наиболее активно на российском рынке проявили себя фармакологические гиганты из США и Европы – Bayer, Pfizer, Roche и некоторые другие, - перечисляет Розанов. - Можно отметить и то обстоятельство, что кампания усилилась после слияния двух гигантов: в начале лета Bayer купил крупнейшего производителя генно-модифицированной продукции – компанию Monsanto. Последнюю в мире называют не иначе как “корпорацией зла”, производящей ГМО-семена и практикующей генетические эксперименты с вирусами и бактериями. Против Monsanto выходят на акции протеста сотни тысяч или даже миллионы людей по всему миру (как это произошло, например, в 2013 году). За свою более чем столетнюю историю компания попала в десятки разных сомнительных историй — от выпуска сахарина для той же Coca-Cola до производства полихлорированных дифенилов (вредят окружающей среде) и ДДТ (использование инсектицида сейчас запрещено). Наконец, Monsanto — крупнейший производитель “Агента оранж”, химиката, который американские военные использовали для уничтожения растительности во Вьетнаме, и который вызвал рак и мутации у большого количества вьетнамцев».
С учетом того, что разрекламированные якобы суперэффективные препараты не способны противостоять новым вирусам, эксперт задается вопросом: кому это может быть выгодно?
«И все же речь в данном случае пойдет не о сверхприбылях фармацевтических монстров, и не о возможной коррупционной составляющей. В условиях гибридной войны, когда в ход идут любые, самые изощренные средства, полигоном для новых штаммов биологически активного и бактериологического оружия вполне могут стать не Вьетнам или Камбоджа, а Россия, и российские медики напрасно будут давать квалифицированные, проверенные временем рекомендации – стандартная профилактика гриппа, ОРЗ и бактериальных инфекций, увы, не поможет. Наступает время, когда для решения проблемы охраны здоровья наших граждан ресурсов Минздрава может оказаться явно недостаточно. Здоровье нации, в прямом смысле, становится вопросом национальной безопасности», - резюмирует Розанов.
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