Инди: Необходимо разобраться с предателями в тылу (ВИДЕО)
Сам факт появления в центре Москвы фотовыставки, прославляющей боевиков украинских карательных батальонов, заставляет задуматься о необходимости цензуры, считает донецкий блогер и журналист Надя Инди.
В своем интервью телеканалу «Царьград» журналистка заявила о необходимости наведения порядка в тылу и искоренения пятой колонны.
«Знаете, какая одна из основных задач на любой войне (а Россия - так или иначе находится в состоянии глобальной геополитической войны)? Разобраться с предательством в тылу. И очень часто именно от её выполнения зависит победа.
И вот сейчас с глубокой скорбью я вижу, что в нашем дальнем тылу - в Москве - эта задача не решается. А возможно было бы представить себе ту же Москву, скажем, в 1942 году, с подобной выставкой? Высокохудожественные фото доблестных воинов вермахта, героические эсэсовцы на танках, задумчивые полицаи за трудной работой... А где-то там на юге какой-то Сталинград. Ну, он же далеко. И гибнут там, в общем-то, незнакомые люди. Так отчего же не провести такое мероприятие, разумеется, ради искусства и дружбы народов?..
Нет. Представить себе такое невозможно, даже гипотетически. Потому, что тогда с подобными "творческими личностями" поступали иначе. И это было правильно. На Донбассе ведь гибнут русские люди», - высказала свою точку зрения Инди.
Дончанка пригласила организаторов выставки фотографий украинских нацистов на экскурсию по окраинам и пригородам Донецка в темное время суток, когда украинские каратели начинают свои обстрелы и провокации. «В качестве обязательного пункта "программы" - общением с мирными жителями. Желательно, вечерком. Ближе к ночи, когда украинская артиллерия "запевает свою песню". Полагаю, сама возможность такого познавательного общения их взгляд на "высокое искусство" изменит мгновенно», - подчеркнула Инди.
«Что касается ситуации в Республике, то могу сказать, что односторонний отвод войск ни к чему хорошему не ведёт. Это только очередные потери. А взаимоотношения с бывшей украиной у Республики могут быть только как с другим государством, с которым Республика воюет. Народ Донбасса стремится в Россию (все социологические опросы об этом говорят), а любые другие действия - это измена и народу, и Республике», - добавила журналистка.
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