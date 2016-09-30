Захарова: Вашингтон взял под опеку международных террористов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предостерегла Соединённые Штаты от полного разрыва сотрудничества с РФ в Сирии.
По её словам, прекращение взаимодействия с Москвой будет означать одно – террористы находятся под крылом Вашингтона.
«Если раздающиеся из Вашингтона угрозы о прекращении взаимодействия превратятся в оформленные решения, то больше сомнений не будет — Белый дом взял боевиков под своё крыло, и на террористической улице большой праздник», - цитирует сотрудника дипломатического ведомства телеканал «Звезда».
Напомним, ранее представитель Госдепа США Джон Кирбипригрозил России военными потерями в Сирии и терактами в российских городах, если Москва не прекратит поддержку законного правительства Башара Асада.
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