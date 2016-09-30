Украинские нацисты готовят диверсионную войну в Крыму
Боевики украинских нацистских вооруженных формирований собираются устроить в Крыму партизанскую войну, передает телеканал «Звезда».
Об этом заявила представитель запрещенной в РФ террористической группировки «Правый сектор» Елена Белозерская.
По ее словам, украинские экстремисты ранее не были готовы к полномасштабной диверсионной деятельности из-за дефицита оружия.
Напомним, 7 августа 2016 года группа украинских диверсантов предприняла попытку прорыва в Крым. В бою с террористами погибли двое российских военнослужащих. По словам президента РФ Владимира Путина, произошедшее в Крыму стало свидетельством перехода киевской хунты к террору.
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