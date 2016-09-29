Раста: Толерантность представляет угрозу для государства и общества
Сам факт появления в Москве сначала педофильской выставки, а вслед за ней – выставки фотографий, героизирующих украинских нацистов, свидетельствует о нездоровой иммунной системе российского общества, считает писатель и блогер, ополченец ДНР Павел «Шекспир» Раста.
По его мнению, причина кроется в отсутствии государственной идеологии. Запрет на таковую в действующей Конституции РФ привел к тому, что в стране запрещено на государственном уровне утверждать консервативные ценности и христианские нормы морали, которые разделяет подавляющее большинство жителей Российского государства.
«На каком основании власти славного города Москвы могли запретить открытие выставки, посвящённой бандеровцам? Да ни на каком. Потому, что у нас официальная "свобода самовыражения" любой нечисти без исключения. Вот она и "самовыражается"», - отмечает публицист.
Прошедшие в России выборы, на которых либеральные партии набрали в сумме около 2% голосов, наглядно показывают уровень поддержки подобных выставок, полагает Раста. Вместе с тем, благодаря крайне толерантной политике государственной власти, это меньшинство может демонстративно плевать в лицо остальным 98% населения.
«А вот теперь скажите мне: в стране, имеющей идеологию (ну, скажем, в Иране) эти 2% населения смогли бы так резвиться? Да никогда. Им бы самим даже в голову такое не пришло - они ведь знают, что с ними будет. Но у нас ситуация иная. У нас эти 2% позволяют себе всё, что хотят, находясь при этом под защитой системы права. И если бы не острая реакция людей - наше толерантное государство не отреагировало бы на это никак, от слова "вообще"», - пишет «Шекспир» на своей странице в соцсети «Вконтакте».
В отношении пронацистской выставки в «Сахаровском центре» государство продемонстрировало толерантность, допустив ее проведение. С точки зрения медицинской науки, термин «толерантность» означает неспособность организма бороться с инфекциями. Зато на нее адекватно отреагировало общество. Однако сколько еще подобных очагов, которые не заметило общество и допустило толерантное государство, задается горьким вопросом ополченец.
«Ещё раз - дело здесь даже не в самой выставке. Закрыть пробандеровскую выставку недолго. Вот только это, мягко говоря, бесполезно, если не решать вопрос системно. Потому, что "толерантный" организм - это организм без иммунитета. Или с крайне слабым иммунитетом. А такой организм, если уж на то пошло, может положить любая простуда. Так может пора уже перезагрузить иммунную систему Русского Мира? А заодно и сделать то, что уже давно пора: начать строить законы не на основе того, что в голове у 2% моральных уродов и предателей, а на основе системы ценностей того народа, который по этим законам живёт», - резюмирует Раста.
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