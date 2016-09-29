Инди: В здоровом обществе нет места европейским ценностям
В Москве 25 сентября 2016 года представители организации «Офицеры России» закрыли порнографическую педофильскую выставку фотографа Стерджеса.
По мнению донецкой журналистки и блогера Нади Инди, подобного рода педофильские выставки – не что иное, как попытка навязать российскому обществу извращенные западные ценности.
«Как в Донецке, так и в Москве, и в любом другом уголке Русского мира в первую очередь надо начать разбираться вот с таким "латентным" и завуалированным пропагандированием всякой мерзости, а с откровенными педофилами всё понятно, - пишет в своём блоге в «Живом Журнале» Инди. -
Впрочем, в Европе и их скоро легализуют. Всё к тому идёт. И это логично. Потому, что из всех извращений они, наверное, ещё не успели легализовать только педофилию и людоедство. А теперь попробуйте объяснить, почему допустимо легализовывать одних извращенцев и недопустимо других. В чём фундаментальная разница между поклонниками "творчества" Стёрджеса и теми, кто ходит на гей-парады? Да никакой, скажу я вам. Содомия - имя им.
К сожалению, это относится не только к Европе или Америке. Этот же вопрос можно задать и нашему обществу тоже. Хватит лицемерить! Надо или бороться со всей этой мерзостью, недвусмысленно указывая ВСЕМ извращенцам на их место на самой низшей ступени общества и культуры, или не бороться вообще. Потому, что результата не будет. Ну, а тем, кто пытается защищать "творчество" импортного фотопедофила, хочу сказать: а своих детей вы на его фото увидеть хотите? Если они у вас есть, конечно».
По словам журналистки, приятно, что есть неравнодушные люди, которые открыто выразили своё отношение к данной педофильской выставке, заблокировав на нее вход.
«В этой игре недопустимы полутона. Об этом важно помнить.
Здоровое общество должно строиться на здоровом "фундаменте", где "продвинутым" европейским ценностям места нет», - резюмирует Инди.
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