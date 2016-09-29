Возмущенные москвичи уничтожили выставку фотографий укро-карателей в «Сахаровском центре» (ВИДЕО&ФОТО)
Работы фотографов Александра Васюковича и Сергея Лойко, прославляющие убивающих жителей Донбасса украинских карателей, были уничтожены неравнодушными гражданами.
Вызвавшая широкий резонанс выставка фоторабот «Прямой взгляд», открывшаяся 28 сентября 2016 года в «Сахаровском центре» (имеет статус иностранного агента – прим.ред.), подверглась погрому со стороны возмущенных противников киевской хунты. Так, вечером в среду философ и художник Антон Беликов облил фотографии украинских карателей краской и открыто назвал организаторов выставки «фашистами, пропагандирующими войну».
В четверг, 29 сентября 2016 года «Сахаровский центр» посетили представители «Союза добровольцев Донбасса» (СДД), которые уничтожили оставшиеся фотографии украинских карателей. Вместе с ними на акции присутствовал депутат муниципального района Якиманка Дмитрий Захаров, который принес на выставку банку красной краски, символизирующую кровь детей Донбасса, убитых киевскими нацистами. Он провел параллели между преступлениями бандеровцев в Бабьем Яру в сентябре 1941 году и геноцидом населения Новороссии их идеологическими последователями в настоящее время, а также заявил об обращении в Следственный комитет РФ по факту организации данной выставки. «Мы все знаем, что открыто уголовное дело по поводу применения запрещенных методов войны на Донбассе. Вот эти фотографы, которые снимали карателей, были свидетелями их преступлений. Поэтому они должны дать показания следственным органам», - считает депутат Захаров.
«Всё же удивительные люди - российские либералы. Им бы дистанцироваться от этих событий, раз уж так не хочется, по неким своим причинам, поддерживать ополчение. Нет, так они умудрились встать на сторону отморозков, прославляющих Бандеру, Шухевича и тд, рушащих памятники героям Великой Отечественной Войны, то есть тем, кто собственно и победил нацистов! Граждане, вы вообще понимаете, кого вы поддерживаете? Вы понимаете, что бы сделали их "герои" прошлого, попадись им ваши бабушки и дедушки?! Сахаровцы, вы не осознаёте, что нацизм - общий враг? Или сладкие гранты глаза застилают? Не по лжи? Честно, человечно? Пепел Одессы не жжёт глаза?», - прокомментировала произошедшее эксперт Центра геополитических эспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева.
Вместе с тем, в «Сахаровском центре» отказываются признавать тот факт, что выставка фотографий украинских боевиков носила, по сути, провокационный характер. Однако в беседе с корреспондентом портала «Евразия» представители иностранного агента заявили, что выставка продолжит свою работу уже без скандальных снимков, которые не будут восстановлены.
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