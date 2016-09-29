Жителя Манчестера будут судить за поддержку Новороссии (ФОТО)
В Англии арестован житель Манчестера Бенджамин Стинсон. Его обвиняют в «терроризме» за участие в войне на Донбассе на стороне Вооружённых сил Новороссии.
Как сообщает МИА «Новороссия», 41-летний Стинсон в 2015 году отправился добровольцем в ряды защитников Донбасса от украинских карателей. После возвращения на родину ему было предъявлено обвинение в «пособничестве террористам».
Примечательно, что никто из воюющих на стороне киевской хунты наемников из стран Запада за совершенные преступления так и не понес наказания.
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