Молодые евразийцы провели круглый стол по наследию Гумилёва (ФОТО)
В Москве 28 сентября 2016 года состоялся организованный активистами Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) круглый стол, посвященный наследию выдающегося русского историка, археолога и писателя Льва Гумилёва.
В ходе мероприятия молодые евразийцы обсудили идеи Гумилёва и их влияние на современную политику России, пишет портал «Россия 3».
Так, начальник московского отделения ЕСМ Антон Брюков в своём выступлении отметил важность изучения наследия Гумилёва – исследователя истории евразийских цивилизаций.
Комиссар московского отделения Евразийского союза молодёжи Анастасия Ковалёва акцентировала внимание на разработанной Гумилёвым концепции цивилизационного суверенитета, этногенезе русского народа и процессе государственного строительства большой России.
Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин сделал доклад по влиянию идей Гумилёва на современную политику России, отстаивающую принципы многополярного мира.
Активист ЕСМ Павел Чужинов проанализировал книгу Гумилёва «Древняя Русь и Великая Степь» и подверг критике концепцию, согласно которой Русь якобы защищала от степняков католическую Европу, где всех православных считали схизматиками и подвергали анафеме. Евразиец Иван Губарь в своем докладе дал оценку оппонентам Гумилёва, которые критиковали его за вольное обращение с фактами. Докладчик указал на то, что критики ученого-евразийца сами не всегда добросовестно трактовали те или иные исторические события.
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