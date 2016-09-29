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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"

29 сентября 2016, 16:47
Историк Лев Гумилёв
Молодые евразийцы провели круглый стол по наследию Гумилёва (ФОТО)

В Москве 28 сентября 2016 года состоялся организованный активистами Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) круглый стол, посвященный наследию выдающегося русского историка, археолога и писателя Льва Гумилёва.

В ходе мероприятия молодые евразийцы обсудили идеи Гумилёва и их влияние на современную политику России, пишет портал «Россия 3».

Так, начальник московского отделения ЕСМ Антон Брюков в своём выступлении отметил важность изучения наследия Гумилёва – исследователя истории евразийских цивилизаций.

Комиссар московского отделения Евразийского союза молодёжи Анастасия Ковалёва акцентировала внимание на разработанной Гумилёвым концепции цивилизационного суверенитета, этногенезе русского народа и процессе государственного строительства большой России.

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин сделал доклад по влиянию идей Гумилёва на современную политику России, отстаивающую принципы многополярного мира.

Активист ЕСМ Павел Чужинов проанализировал книгу Гумилёва «Древняя Русь и Великая Степь» и подверг критике концепцию, согласно которой Русь якобы защищала от степняков католическую Европу, где всех православных считали схизматиками и подвергали анафеме. Евразиец Иван Губарь в своем докладе дал оценку оппонентам Гумилёва, которые критиковали его за вольное обращение с фактами. Докладчик указал на то, что критики ученого-евразийца сами не всегда добросовестно трактовали те или иные исторические события.



30 сентября 2016, 08:18
Донецкий блогер и журналист Надя Инди

Инди: Необходимо разобраться с предателями в тылу (ВИДЕО)

Сам факт появления в центре Москвы фотовыставки, прославляющей боевиков украинских карательных батальонов, заставляет задуматься о необходимости цензуры, считает донецкий блогер и журналист Надя Инди.
30 сентября 2016, 03:08
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова: Вашингтон взял под опеку международных террористов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предостерегла Соединённые Штаты от полного разрыва сотрудничества с РФ в Сирии.
30 сентября 2016, 03:01
представитель запрещенной в РФ террористической группировки «Правый сектор» Елена Белозерская

Украинские нацисты готовят диверсионную войну в Крыму

Боевики украинских нацистских вооруженных формирований собираются устроить в Крыму партизанскую войну, передает телеканал «Звезда». Об этом заявила представитель запрещенной в РФ террористической группировки «Правый сектор» Елена Белозерская.
29 сентября 2016, 22:10
писатель и блогер, ополченец ДНР Павел «Шекспир» Раста

Раста: Толерантность представляет угрозу для государства и общества

Сам факт появления в Москве сначала педофильской выставки, а вслед за ней – выставки фотографий, героизирующих украинских нацистов, свидетельствует о нездоровой иммунной системе российского общества, считает писатель и блогер, ополченец ДНР Павел «Шекспир» Раста.
29 сентября 2016, 20:46
Донецкий блоггер и журналист Надя Инди

Инди: В здоровом обществе нет места европейским ценностям

В Москве 25 сентября 2016 года представители организации «Офицеры России» закрыли порнографическую педофильскую выставку фотографа Стерджеса.
29 сентября 2016, 19:05
Художник и философ Антон Беликов

Возмущенные москвичи уничтожили выставку фотографий укро-карателей в «Сахаровском центре» (ВИДЕО&ФОТО)

Работы фотографов Александра Васюковича и Сергея Лойко, прославляющие убивающих жителей Донбасса украинских карателей, были уничтожены неравнодушными гражданами.
29 сентября 2016, 18:01
Британский доброволец ВСН Бен Стинсон

Жителя Манчестера будут судить за поддержку Новороссии (ФОТО)

В Англии арестован житель Манчестера Бенджамин Стинсон. Его обвиняют в «терроризме» за участие в войне на Донбассе на стороне Вооружённых сил Новороссии.
29 сентября 2016, 15:18
первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов

Розанов: У Госдепа началась истерика

Представитель Госдепа США Джон Кирби обрушился с угрозами в адрес России, обещая военные потери в Сирии и теракты в российских городах.
29 сентября 2016, 14:14
советник главного конструктора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Малышевский

В концерне «Алмаз-Антей» рассказали, кто и откуда стрелял по МН17

Выводы международной следственной группы по крушению малайзийского самолёта «Боинг-777» над Грабово 17 июля 2014 года не учитывают технических вопросов и характеристик, считает советник главного конструктора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Малышевский.
29 сентября 2016, 14:11
Президент России Владимир Путин

Рейтинг Путина остается на отметке свыше 80%

Согласно данным последних социологических исследований, проведенных «Левада-центром» (признан в РФ иностранным агентом – прим.ред.), подавляющее большинство граждан России продолжают доверять Владимиру Путину.
29 сентября 2016, 01:11

В США неизвестный открыл стрельбу по детям

В одной из школ Таунвилла, штат Северная Каролина неизвестный открыл стрельбу по детям, сообщает телеканал «Звезда». По информации местных СМИ, двое детей получили ранения. Злоумышленник был задержан.
29 сентября 2016, 01:04
Представитель Госдепа США Джон Кирби

Госдеп США собирается натравить ДАИШ на Россию

Представитель Госдепа США Джон Кирби обрушился с угрозами в адрес России, требуя прекратить поддержку законного сирийского правительства Башара Асада.
28 сентября 2016, 22:06
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Минобороны РФ: Российские ЗРК никогда не пересекали границу с Украиной

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг выводы международной следственной комиссии по расследованию крушения малайзийского «боинга» МН17, согласно которым пассажирский самолёт был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории подконтрольной ополченцам ДНР, после чего ЗРК был доставлен на территорию РФ.
28 сентября 2016, 21:47
официальный представитель МИД России Мария Захарова

Захарова: Следствие по МН17 ангажировано против России

Следственная комиссия по расследованию причин крушения МН17 предвзята и политически мотивирована, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
28 сентября 2016, 19:10
Владимир Фоменко

СМИ назвали владельца серверов, с которых была произведена атака на США

Владельцем серверов, с которых произошел взлом компьютерных систем подсчета голосов на выборах США, оказался россиянин Владимир Фоменко из Бийска, пишет РБК со ссылкой на данные The New York Times. Молодой человек занимается бизнесом, арендует квартиру.
28 сентября 2016, 17:38

Запад в очередной раз обвинил Россию и ополченцев ДНР в крушении МН17

Так называемая международная следственная комиссия, занимавшаяся расследованием обстоятельств крушения малайзийского «боинга» над Грабово 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что запуск ракеты зенитного комплекса «Бук» был сделан с территории, подконтрольной ополченцам ДНР.
28 сентября 2016, 17:25
Художник Александр Васюкович

На открывшейся в Москве выставке славят украинских карателей (ВИДЕО)

В Москве в помещении «Сахаровского центра» (признан в РФ иностранным агентом - прим.ред.) открылась выставка фотографий художника из Белоруссии Александра Васюковича, являющегося победителем конкурса «Прямой взгляд – 2016».
28 сентября 2016, 00:58
Немецкий журналист Александр Рар

Эксперт: Пути Европы и Украины разошлись

Немецкий журналист Александр Рар в своем блоге на сайте Huffington Post высказал мнение, что Евросоюз больше не может сотрудничать с киевской хунтой, так как позиции сторон явно вступили в противоречие.
28 сентября 2016, 00:43
генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

Украина и Грузия стали полигонами для бактериологического оружия США

На территории Украины и Грузии действуют американские передвижные лаборатории, в которых производится бактериологическое оружие, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
28 сентября 2016, 00:35
начальник вооружений ВСУ генерал-майор Николай Шевцов

Украинские захватчики будут молотить по Донбассу из новых минометов

В связи с потерей значительной части 82-мм и 120-мм миномётов советского образца, ранее состоявших на вооружении ВСУ, украинские каратели будут использовать новые 120-мм миномёты «Молот», разработанные в 2015 году на киевском предприятии «Маяк».
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