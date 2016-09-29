Представитель Госдепа США Джон Кирбиобрушился с угрозами в адрес России, обещая военные потери в Сирии и теракты в российских городах.
По мнению первого заместителя председателя Изборского клуба, общественного деятеля и публициста Олега Розанова, выступление Кирби скорее напоминает истерику.
«В еще не начавшейся большой драке всегда проигрывает тот, у кого первого сдают нервы. Заявление представителя Госдепа – это угроза на грани истерики, когда все экономические и политические карты уже отыграны. К тому же это не предостережение, а наглая угроза.
Террористы пользуются явной поддержкой США, а это значит, что все возможности осуществить задуманное у них есть. Наш ответ должен быть взвешенным и хирургически точным – продолжать вырезать раковую опухоль терроризма. Теракты и потрясения нас действительно ждут лишь в том случае, если мы хоть на минуту дрогнем и испугаемся американских угроз. Ведь мы знаем, что теракты в наших городах финансировались из-за рубежа. Не будем специально уточнять, откуда конкретно.
Россия в результате только крепнет. Ничего нашим врагам не помогает: и дустом пробовали, и санкциями, и угрозами… Но кроме бумеранга в ответ они ничего не получали. Жива Россия и жить будет», - заявил эксперт корреспонденту портала «Евразия».
Розанов посоветовал американцам прекратить свой блеф в отношении России и заняться собственной безопасностью. «Ведь неудобно за “сверхдержаву” с ядерной дубиной, в которой погромы и расстрелы случаются почти каждый день», - сыронизировал политолог.
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