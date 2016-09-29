В концерне «Алмаз-Антей» рассказали, кто и откуда стрелял по МН17
Выводы международной следственной группы по крушению малайзийского самолёта «Боинг-777» над Грабово 17 июля 2014 года не учитывают технических вопросов и характеристик, считает советник главного конструктора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Малышевский.
По его словам, проведенные специалистами эксперименты по ситуации с рейсом МН17 подтверждают, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук» была выпущена из района населенного пункта Зарощенское, находившегося под контролем украинских карателей.
В концерне утверждают, что международные следователи допустили ошибку при определении зоны повреждений и при определении курса ракеты, в результате чего представленная ими 3D-модель повреждений авиалайнера не соответствует действительности. Кроме того, голландцы не привлекли к расследованию секретные документы по ракете комлекса «Бук», которые были им отправлены еще в июне 2015 года. В них указаны все характеристики боевой части ракеты, передает РБК.
Представитель Лианозовского электромеханического завода Виктор Мещеряков опроверг утверждения комиссии о том, что злополучный комплекс «Бук», из которого была выпущена ракета по «боингу» находился в районе подконтрольных ополченцам ДНР населенных пунктов Первомайское и Первомайский вблизи города Снежное. По его словам, локатор не наблюдал ракету, выпущенную с этого направления, а значит она была пущена с другой стороны, то есть из Зарощенского.
Добавим, что концерн «Алмаз-Антей» является крупнейшим в мире производителем систем противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Напомним, 28 сентября 2016 года международная следственная группа в очередной раз выступила с обвинениями в адрес России и народных республик Донбасса по факту уничтожения рейса МН17. Отмечается, что в качестве доказательств вины России в гибели 298 пассажиров и членов экипажа «боинга» международные следователи приводят информацию спецслужб киевской хунты и данные из социальных сетей.
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